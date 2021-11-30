Kocaeli'nde lodos bilançosu: 2 ölü!
Kocaeli'nde dün gece etkili olan lodosta Derince ilçesi Nato Caddesi adeta savaş alanına döndü. Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamada 2 kişi hayatını kayberken kent genelinde 128 çatı uçtu. Valilik bugün geç saatlere kadar devam edecek fırtınada rüzgarın hızının 100 km'ye ulaşabileceği uyarısında bulundu.
İstanbul'da 4 kişinin hayatına mâl olan lodos ve fırtına, Kocale'nde de can kaybına neden oldu. Kocaeli Valiliği’nin son açıklamasına göre il genelinde 2 kişi hayatını kaybederken, 128 çatı uçtu, 25 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca yıkıldı, 6 tabela düştü, 1 inşaat iskelesi çöktü, 4 su taşkını yaşandı, 2 minare yıkıldı, 14 sera ve 6 araç hasar gördü, bir işletmeye ait 1 duvar çöktü. 11 tekne battı, 7 tekne karaya çıkarıldı.
Valilik, bugün geç saatlere kadar devam edecek rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre hızla esmesinin beklendiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu.
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