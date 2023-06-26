Kocaeli'nde metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 ölü

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:55

Güncelleme: 26.06.2023 - 17:58

Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yıkım için metruk eve giren Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız, sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından yaralı çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Akkaya ve Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirten Vali Yavuz, "Binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmak istendiği anlaşılmış. Çökme neticesinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve 2 kardeşimiz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. Şu anda ekiplerimiz olay yerinde gereken çalışmaları yapılıyor. Olayın sebepleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. İhmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi hepimize geçmiş olsun" dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Kocaeli Derince’de bir evin yıkımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kalmış, olay yerine 1 UMKE Timi ve 2 ambulans görevlendirilmiştir. Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.