Kocaeli'nde şüpheli ölüm... Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybettiği ileri sürülen çocuk, üstgeçitten seyir halindeki aracın üstüne düştü. Çocuk hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:34
Kocaeli'nde şüpheli ölüm... Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 16 yaşındaki çocuk iddiaya göre dengesini kaybetti üstgeçitten seyir halindeki 41 P 0905 plakalı servis aracının üstüne düştü.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından çocuğun cansız bedeni Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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