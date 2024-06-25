İsrail'in Gazze'ye saldırı: Heniyye'nin kız kardeşi dahil 10 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:08
İsrail'in Gazze'ye saldırı: Heniyye'nin kız kardeşi dahil 10 kişi öldü
Abone Ol google-news

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.


israil haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

Netanyahu:

Netanyahu: "Gazze’deki yoğun savaş bitmek üzere"
İsrail Savunma Bakanı, ülkesinin Gazze'deki saldırılarını ele almak üzere ABD'ye gidiyor

İsrail Savunma Bakanı, ülkesinin Gazze'deki saldırılarını ele almak üzere ABD'ye gidiyor
BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 39 milyon ton enkaza yol açtı

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 39 milyon ton enkaza yol açtı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler