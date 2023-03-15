Kocaeli'nde üzerine demir kapı düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, bina avlusuna çıkan demir kapının raydan çıkıp üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:38
Kocaeli'nde üzerine demir kapı düşen çocuk yaşamını yitirdi
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 yaşındaki Mustafa Eren Bayram ve arkadaşları sokak üzerindeki boş binanın avlusuna açılan demir kapıyla oynarken, kapı raydan çıktı.

Minik Mustafa Eren, raydan çıkan demir kapının üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

Mustafa Eren Bayram, Orhangazi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.


Çocuk çelik kapı

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