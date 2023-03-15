Kocaeli'nde üzerine demir kapı düşen çocuk yaşamını yitirdi
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, bina avlusuna çıkan demir kapının raydan çıkıp üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 yaşındaki Mustafa Eren Bayram ve arkadaşları sokak üzerindeki boş binanın avlusuna açılan demir kapıyla oynarken, kapı raydan çıktı.
Minik Mustafa Eren, raydan çıkan demir kapının üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.
Mustafa Eren Bayram, Orhangazi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!