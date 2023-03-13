ABD'de 3 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki çocuğu silahla öldürdü
ABD'nin Houston şehrinde 3 yaşındaki çocuk bulduğu silahla 4 yaşındaki çocuğu öldürdü.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki bir apartmandan silah sesleri yükseldi.
Harris ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 3 yaşındaki bir çocuk apartmanda oyun oynadığı 4 yaşındaki arkadaşını silahla öldürdü.
Harris ilçe şerifi Ed Gonzalez olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ön bilgilendirme yapmak gerekirse, iki çocuk ve bir yetişkin apartmanda bulunuyordu. Çocuklardan 3 yaşında olan, ateşli bir silah buldu ve istemeden 4 yaşındaki diğer çocuğu vurdu. Yaralanan çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Soruşturma devam ediyor" dedi.
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