ABD'de 3 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki çocuğu silahla öldürdü

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 18:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 18:00

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki bir apartmandan silah sesleri yükseldi.

Harris ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 3 yaşındaki bir çocuk apartmanda oyun oynadığı 4 yaşındaki arkadaşını silahla öldürdü.

Harris ilçe şerifi Ed Gonzalez olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ön bilgilendirme yapmak gerekirse, iki çocuk ve bir yetişkin apartmanda bulunuyordu. Çocuklardan 3 yaşında olan, ateşli bir silah buldu ve istemeden 4 yaşındaki diğer çocuğu vurdu. Yaralanan çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Soruşturma devam ediyor" dedi.

