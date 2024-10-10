Köfteci Yusuf'un sahibi ilk kez konuştu: 'Kara leke sürdürmeyeceğim'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:13

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:13

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine daha önce adını açıklamadığı Köfteci Yusuf'u da ekledi. Türkiye ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığı iddialarıyla çalkandı. Köfteci Yusuf'tan iddiaların doğru olmadığı cevabı gelirken Bakanlığa da suçlamada bulunuldu. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu.

Saygı Öztürk, Akkaş'ın şunları söylediğini aktardı:

''Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Olayı adalete bildirdim, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 işyerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız.

'KARA LEKE SÜRDÜRMEYECEĞİM'

Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır.''

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinin ardından Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İddiaların ardından Köfteci Yusuf'tan yapılan açıklamada, ürünlerde domuz eti kullanılmadığı belirtilerek, "Usulsüzlükler içeren ve gerçeği yansıtmayan analiz sonuçları sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından üretim tesisimizde yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır. Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. Analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı, bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıktığı/çıkabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

BAKANLIĞI SUÇLADILAR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne değin herhangi bir açıklama yapmamamızın sebebi devam eden hukuki süreçlere ve yargıya olumsuz etkide bulunmak istememizdir. Ancak gelinen aşamada Bakanlığa ait gizli evrakların basına sızdırılmış olması sebebiyle müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve markamıza gönül vermiş olan tüm dostlarımızın yoğun talepleri üzerine bu açıklamayı yapma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz. Lütfen başından beri konunun takipçisi olan herkesten bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasına destek olmalarını dileriz.''