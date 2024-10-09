Domuz eti skandalı: O köfteciden dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma: 09.10.2024 - 18:22

Güncelleme: 09.10.2024 - 18:22

Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer alan domuz eti tartışmalarıyla çalkalanıyor.

Bir köfte zincirinin domuz eti kullandığı iddiaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya bu skandalla çalkalanırken, Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerinden Köfteci Ramiz, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Köfteci Ramiz, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ürünlerinde yalnızca dana eti kullandıklarını belirtti.

Paylaşımda, "1928'den bugüne, yüzde yüz dana etinden günlük ürettiğimiz ürünlerimizle Türkiye'de ve 7 ülkeyle yurt dışında toplam 130 şubede hizmetinizdeyiz" ifadeleri dikkat çekti.