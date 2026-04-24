KÖİ projelerinde tahsilatın nasıl pay edildiği ortaya çıktı: Yüzde 40 şirketlere!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde son 10 yılda “ihlali geçiş” yapan araç sayılarına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. İlgezdi, şu soruları yöneltti: “Söz konusu otoyol özelleştirmeleri kapsamında, bugüne kadar tahsil edilen toplam ceza tutarı (asıl geçiş ücreti hariç, faiz ve katlamalı cezalar dahil olmak üzere) ne kadardır? İhlalli geçişler nedeniyle tahsil edilen bu ceza gelirlerinin ne kadarı işletici şirketlerin kasasına girmiştir? Bu ücretlerin devlete herhangi bir doğrudan girdisi bulunmakta mıdır?”

Yanıtta, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletiminde ve kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılarak görevli şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinin tahsilinin Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmetleri Hakkında Yasa’ya göre yapıldığı bildirildi. Yabancı plakalı araçlara ait ihlalli geçiş ücretlerinin gümrük kapılarında tahsili için yasa değişikliği yapıldığı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletimindeki otoyollara ek olarak KÖÍ projeleri kapsamındaki otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş yapan araçların da borçlarını ödemeden yurt dışına çıkışına izin verilmediği kaydedildi.

YÜZDE 40’I ŞİRKETE

Yanıtta, “KÖİ projeleri kapsamında tahsil edilen tutarların, yüzde 60’ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilmekte, yüzde 40’ı ise görevli şirketlerin hesabına aktarılmaktadır” denildi.