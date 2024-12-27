'Kokain değil pudra şekeri' demişti: AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'na beraat

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:15

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:15

AKP Genel Merkez Çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, otomobilde uyuşturucu madde kullandığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmıştı. Ayvatoğlu, daha sonra görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada ""Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk" dedi.

Ayvatoğlu, 28 Mart 2021'de yaptığı açıklamada ise, "Ardından uyuşturucu batağına sürüklendi, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içinde savruldum" itirafında bulundu.

Kastamonu yerel medyasının aktardığına göre; Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi; ‘uyuşturucu madde ticareti’ ile ‘uyuşturucu maddeye özendirme’ suçlarından hakkında dava açılan Kürşat Ayvatoğlu ve 5 sanık hakkında beraat kararı verdi.