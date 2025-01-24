Koleksiyonerlerin koleksiyoncusu: Dr. Dolmakalem

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:41

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:41

Osman Sümer’in dolmakalemlere İlgisi daha ilkokuldayken öğretmenlerinin kalemlerine duyduğu merakla başladı. Bugün dünya kalem koleksiyonerlerinin danıştığı, koleksiyonerliğinin yanı sıra kalem doktoru diye aranan ve kalem firmalarının tamir için özel müşterilerini yönlendirdiği Sümer, “Rüyamda hep kalem görüyordum. Bu benim şimdilerde kurtulmaya çalıştığım takıntım” diyor. Namı diğer “Dr. Dolmakalem” Osman Sümer’le Hamburg’da atölyesinin de bulunduğu, binlerce değerli kalemini koruduğu evinde buluştuk.

UÇAK MÜHENDİSİ OLACAKTI

Ağrı'dan 3 yaşında ailesiyle İstanbul’a gelmiş Osman Sümer. Liseyi amcasının yanında Yozgat’ta bitiren Sümer, İTÜ Uçak Mühendisliği’ni kazanarak yeniden İstanbul’a gelmiş. Ancak 1970’de Etibank’tan burs kazanınca okulunu bırakıp. Almanya’ya jeofizik eğitimi için gitmiş. Eğitimi sonrası memleketine, Etibank’a dönmüş ama bu kez de doktora için Etibank tarafından yeniden Almanya’ya gönderilmiş. 53 yıldır da Almanya Hamburg’da. Kendi alanında çok az çalışmış.

“Daha öğrenciyken garsonluk, sosyal danışmanlık, Almanca öğretmenliği yapıyor, bitpazarlarında kilim satıp para kazanıyordum. Ancak çocukluk sevdam kalemler hep hayalimdi” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Yazmayı ve kalemleri hep sevdim. Çocukken bile tamircilik yeteneğim vardı. Bunu uzmanlar, el ve göz koordinasyonumun iyi olmasına bağlıyorlar. Heykel bile yaptım. Ancak kalem özellikle de dolmakalemler bende takıntı gibi. “

KALEMLER, ÖZELLİKLE DE DOLMAKALEMLER UZMANLIK ALANIM

Bir kaleme baktığında, onun nasıl bir kalem olduğunu, tarihçesini görüyor Osman Sümer. En onulmaz kalemleri yaşama döndürmek de onun uzmanlık alanı. Dünya koleksiyonerleri onu “Dr. Dolmakalem” ve “Mr. Montblanc” diye tanıyorlar. Çünkü Montblanc ve Pelikan markalarında Osman Sümer sayılı otoritelerden.

KOLEKSİYONCULARIN KOLEKSİYONCUSU

Osman Sümer evinin atölyesinde kıramadığı koleksiyoncuların gönderdiği ender kalemlerin onarımını da yapıyor. Evindeki binlerce değerli kalemden bazıları paha biçilmez. Ancak artık koleksiyonculuktan çok koleksiyonculara, work shoplara danışmanlık yapıyor. Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen kalem festivallerinin düzenlenmesinet yardımcı oluyor. Ülkemizde de Kasım aylarında düzenlenen Pen Fest’lere katılan koleksiyoncuların, sergiledikleri koleksiyonların oluşturulmasında yer alıyor. Montblanc koleksiyonunu oluşturan da Osman Sümer. Portföyündeki dünyaca ünlü koleksiyonerlerin bazıları şunlar:

Eric Blumencranz (Long Island, New York),Suresh Enjeti (Atlanta, Georgia), Greg Kessinger (Kentucky)

Robert Redlich (Cleveland, Ohio) Troy Paps (Phoenix, Arizona), Kiyotaka Toma (Tochigi, Japonya)

David Sebens (Melbourne, Florida), Kevin Bidner (Ottowa, Canada)

BİR KALEM İÇİN AYLARCA BEKLERİM

Osman Sümer bazen bir kalemi alabilmek için dedektif gibi çalışmak gerektiğini belirtiyor. 2002 yılında Los Angeles’ten Almanya’ya gelen bir arkadaşının gösterdiği bir dolma kalem resmi rüyalarına girmiş.

“Maximo bu kalemi satmıyorlar mı” dedim. Bilmediğini söyledi. Kalem aylar sonra Penbid diye Danimarka’da kurulan bir internet platformunda ortaya çıktı. O siteyi kuranlar ise benim Danimarka’da yetiştirdiğim kalemciler. Yardımcı oldular ve 7.500 Euro’ya aldım. 1920’den kalma altın bir Montblanc’tı.

Kalemlerin eski yani Vintage, Limited Edition yani sınırlı sayıda diye adlandırıldığını kaydeden Sümer, en büyük koleksiyonerlerin Amerika’da olduğunu Türkiye piyasasının dinamik ancak para konusunda sıkıntı çektiğini de vurguluyor.