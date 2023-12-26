Kolin’den askeri alana asfalt tesisi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

Yakıt döküm binaları yapacak olan Kolin, konuya ilişkin Roketsan’la 1 milyar 849 milyon 500 bin TL değerinde sözleşme imzaladı. Geçen mart aynında imzalanan sözleşmeyle beraber Kolin inşaat için adım atmaya başladı. Şirket ihale edilen iş kapsamında kullanılacak olan yolların yapımı için Yukarımahmutlar köyünde asfalt plent tesisi kurmak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Başvurunun incelenmesiyle birlikte Kolin’e askeri alan üzerine 5 milyon 501 bin TL değerinde plent tesisi kurması için onay verildi. Buna göre şirket alana saatte 160 ton kapasiteli asfalt tesisi kuracak.

MAHKEMELİK OLDULAR

Roketsan’ın kuracağı fabrikaya ilişkin geçen aylarda köylüler ve Savunma Sanayi Bakanlığı’nın arazi bedelinde anlaşmaya varamadığı kamuoyuna yansımıştı. Bununla birlikte 22 parselin mahkemelik olduğu ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Kırıkkale 3. Asliye Mahkemesi’ne bedel tespit ve tescil davası açtığı gündeme gelmişti.