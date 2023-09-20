Kolombiya'da polis karakolu ve askeri üslere peş peşe saldırılar

Yayınlanma: 20.09.2023 - 18:39

Güncelleme: 20.09.2023 - 19:37

Cauca'nın kuzeyindeki Buenos Aires, Corinto, Suarez ve Santander de Quilichao kasabalarında, polis karakolları ve askeri üsler bomba yüklü araçlarla ve patlayıcı maddelerle hedef alındı.

Cauca Valisi Elias Larrahondo Carabali yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, aynı anda birçok saldırı düzenlendiğini belirtti.

Carabali "Saldırılardan hastane ve okullar da etkilendi. Henüz ölü ve yaralı sayısıyla ilgili elimizde net bir bilgi yok." ifadesini kullandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu değerlendiriliyor.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırılara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saldırının, bölgede etkili olduğu bilinen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarınca düzenlendiği düşünülüyor.