'Kolon kesildi' iddiası! Torun Center'de neler oluyor? Cumhuriyet ayrıntılara ulaştı...

Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:39

Güncelleme: 18.10.2024 - 14:48

İstanbul Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Torun Center'in bazı katları, Şişli Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sonucunda mühürlendi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Şişli Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından söz konusu yapıyla ilgili yapılan denetimde, Torun Center'in D bloğunda bulunan 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25'inci katlarla ilgili düzenlenen “Basit onarım izni” kapsamının dışına çıkıldığı görüldü.

Bunun üzerine, "ruhsat projesine aykırı bölücü duvarların kaldırıldığı, döşeme boşlukları açıldığı" tespitiyle; 1 Nolu Yapı Tatil Tutanağı düzenlendi ve ilgili katlar mühür altına alındı.

Sözkonusu katlarda kolon kesme olarak nitelenecek herhangi bir işlem olmadığı ve mevcut kolonlara herhangi bir zarar verilmediği de tespit edildi.

İNŞAATINDA 10 İŞÇİ ÖLMÜŞTÜ

6 Eylül 2014’te Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatındaki asansör, içinde bulunan işçilerle birlikte 33’üncü kattan zemine çakılması sonucu 10 işçi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin açılan davadaysa mahkeme, 9 sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası vermiş ve bu ceza, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrilmişti.