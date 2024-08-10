CHP’li Bakan’dan ‘Torunlar’ tepkisi: 'AKP'li başkan mirasyedi gibi kamunun mallarını satıyor'

Yayınlanma: 10.08.2024 - 12:40

Güncelleme: 10.08.2024 - 12:40

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP'li Aydın Pehlivan'ın yönettiği Menemen Belediyesi'nin belediyeye ait 94 taşınmazı satışa çıkarmasına tepki gösterdi.

Bakan, kamu mallarının peşkeş çekildiğini söyledi.

AKP'li Aydın Pehlivan'ın bir mirasyedi gibi tüm Cumhuriyet döneminde Menemen'de biriktirilen kamunun mallarını sattığını belirten Bakan, "Menemen Belediye Başkanı'nın babasının malı değil bu mallar. Bu ikinci dönemi, geçen dönem biliyorsunuz meclisten seçilerek gelmişti. Belediye başkanının tutuklanmasının ardından. Geçen dönemde inanılmaz bir mal satışı yaptı. Neredeyse büyükşehir belediyesinin bütçesine ulaşacak gibi, bütçeye erişti. Buna rağmen belediye inanılmaz borçlu. Kamuoyundan duyduklarımız içimiz acıtıyor. Belediyenin icralık olduğuna ilişkin. Bugün de 94 tane yine belediyenin, kamunun, halkın malını satıyor. Tüm İzmir'deki belediyeleri toplasanız büyükşehir belediyesi dahil satılan mal tutarından daha fazlasını bir kere de satmak üzere harekete geçmiş bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bir mirasyedi gibi vatandaşın malını, kamunun malını birilerine peşkeş çekiyor. O parayı da har vurup harman savuruyor" dedi.

"İŞ ÜSTÜNDE YAKALANDILAR"

Menemen Belediyesi'nin satışa çıkardığı ancak ihalesi henüz gerçekleşmeyen arsaya Aziz Torun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Torunlar GYO'nun konut görsellerinin yer aldığı "Torunlar GYO Proje Alanı" yazılı levha dikilmesine de değinen Bakan, şunları kaydetti:

"Bakıyoruz bu sattığı mallar nereler diye. Sattığı malların bir tanesinde Torunlar’ın levhası var. Kamuya ait bir araziye Torunlar Gayrimenkul gidiyor, levha dikiyor. Henüz satılmamış. İhalesi henüz yapılmamış. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Buraya bir başka alıcı gelse, burası açık ihale, rekabet olacak. Araziye gidip bakmak istese, Torunlar’ın levhası var. İş üstünde yakalandılar. Daha almadan kime gideceği belli yerin. Şu an artık almasalar da nasıl iş tuttukları, nasıl peşkeş çektikleri, önceden işaret yoluyla bu malların kime satılacağının belli olduğu ortaya çıkmış oldu. Hem Menemen halkı bunun karşısında hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim ilçe başkanlığımız. Arkadaşlarımız yürüyüş yapıyor, eylem yapıyor. Buna 'dur' denmesi gerekiyor. Biz 'dur' diyoruz. Halkın malını, kamunun malını satamazsın. Har vurup harman savuramazsın."

"TARIM ARAZİLERİNİN İMARA AÇILMASINA BİZİM BELEDİYELERİMİZ ONAY VERMEZ"

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında tarla niteliğindeki yerlerin ileri de imara açılmasına ilişkin ise Bakan, "Tarım arazilerinin imara açılmasına biz zaten karşıyız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bunun imara açılmasının birden fazla yolu var; öncelikle belediye imar planlarında değişiklik yapması lazım. Beş binliklik planlar da, binlik planlar da tüm ölçekler büyükşehirde onaylanıyor. Tarım arazilerinin imara açılmasına bizim belediyelerimiz onay vermez. Başka türlü açabilirler. Nasıl açabilirler? TOKİ aracılığıyla açabilirler. TOKİ'nin imar yetkisi var. TMSF'nin imar yetisi var. İmar yetkisi olan belediye dışında özel yetkiye sahip kamu kuruluşları var. Bunlar aracılığıyla açmak isteyebilirler. Bunun karşılığında eğer böyle bir şey olursa dava açarak, bunu yargıya taşıyarak buna 'dur' diyeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

"ONLAR VERGİ ÖDEMİYORLAR AMA BİZLER HEPİMİZ FAZLASIYLA VERGİ ÖDÜYORUZ"

Aziz Torun'un şirketi Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2021, 2022 ve 2023 yıllarında herhangi bir vergi ödememesine ilişkin ise Bakan, "Bu şirketler zaten vergi ödemediği için emekli maaşı bu kadar düşük. Halk onun için bu kadar yoksul. Yani vergiyi alması gerekenden almıyor. Vatandaşın yoksulun, dar gelirlinin, emekçinin, işçinin, memurun, çiftçinin sırtına yüklüyor. Bütün bu yaşadığımız darboğaz belli bir kesim, belli bir zümre korunduğu, kollandığı için. Onlar vergi ödemiyorlar ama bizler hepimiz fazlasıyla vergi ödüyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından işçi çıkarmalarıyla gündeme gelen AKP’li Menemen Belediyesi, belediyeye ait 94 taşınmazı satışa çıkarmasının yankıları sürerken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun'un sahibi olduğu Torunlar GYO, ihalesi dahi yapılmayan arsaya "Torunlar GYO Proje Alanı" yazılı tabela dikti.

