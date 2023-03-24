"Kolpaçino kumarhanesi"ne bir operasyon daha!
İzmir'de, daha önce de kumar baskınları düzenlenen ve duvarda asılı olan Kolpaçino tablosu ile hafızalara kazınan kumarhaneye yeniden operasyon gerçekleştirildi. Topla 5 farklı mekana yapılan baskınlarda 278 şahıs suçüstü yakalandı.
Kamuoyunda "Kolpaçino kumarhanesi" olarak akıllarda kalan kumarhanenin de aralarında bulunduğu 5 farklı işletmede düzenlenen operasyonda, 278 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ilçesi Kayadibi, Beşyol ve Gökdere Mahallesinde bulunan 5 farklı umuma açık işletmede kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları ile Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda, 278 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 1 milyon 127 bin 299 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.
FİLM SAHNESİNDEN KARELER
Şüpheli Ö.T., İ.A. ve A.K. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon düzenlenen bir işletmede duvara asılı olan "Kolpaçino" filmi karakterlerinin fotoğrafları ve "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler, İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısı da dikkat çekti.
Söz konusu işletmede, farklı zamanlarda operasyonlar düzenlenmişti.
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