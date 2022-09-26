Koltuk değneği ile girdi, yürüyerek çıktı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yurttaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Düzce’de yaşanan son olayda vatandaşlardan para toplayan dilenci, gözaltına alınmasının ardından koltuk değnekleriyle girdiği Zabıta Müdürlüğü binasından yürüyerek çıktı.

İHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:04
Koltuk değneği ile girdi, yürüyerek çıktı
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Dilencilere yönelik denetimlerini sürdüren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler esnasında bir dilencinin koltuk değnekleriyle Kızılay Meydanı'nda yurttaşların duygularını sömürerek para istediğini fark etti.

YAKALANDI

Gün boyu şahsı takip eden ekipler, daha sonra harekete geçerek düzenledikleri operasyonla engelli numarasıyla yurttaşlardan para dilenen şahsı yakaladı. Yakalanma anlarında ekiplere zorluk çıkaran şahıs daha sonra Zabıta Müdürlüğü binasına götürüldü.

ENGELİNİN BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Zabıta karakolunda ise engelli taklidi yapan şahsın bir engelinin bulunmadığı anlaşıldı.

Yurttaşları kandırarak haksız kazanç elde edilen sahte dilenciye Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı.


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