Koltuk değneği ile girdi, yürüyerek çıktı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:04

Dilencilere yönelik denetimlerini sürdüren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler esnasında bir dilencinin koltuk değnekleriyle Kızılay Meydanı'nda yurttaşların duygularını sömürerek para istediğini fark etti.

YAKALANDI

Gün boyu şahsı takip eden ekipler, daha sonra harekete geçerek düzenledikleri operasyonla engelli numarasıyla yurttaşlardan para dilenen şahsı yakaladı. Yakalanma anlarında ekiplere zorluk çıkaran şahıs daha sonra Zabıta Müdürlüğü binasına götürüldü.

ENGELİNİN BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Zabıta karakolunda ise engelli taklidi yapan şahsın bir engelinin bulunmadığı anlaşıldı.

Yurttaşları kandırarak haksız kazanç elde edilen sahte dilenciye Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı.