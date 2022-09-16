3 milyon TL vurgun yapan dilenci çetesine operasyon
Ankara'da uzaktan akrabaları olan engelli, çocuk ve yaşlılara dilencilik yaptıran çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında son 1 yılda 3 milyon lira para akışı olduğu tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, kentin yoğun yerlerinde engelli, çocuk ve yaşlı kişilerin dilendirildiğine yönelik ihbar ve şikayetler üzerine inceleme başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu 5 kişilik çetenin, bazıları akrabaları olan 2 çocuk ile engelli ve yaşlı olmak üzere toplam 5 kişiye dilencilik yaptırdığı belirlendi.
Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri Yunus Emre D. ile birlikte Hayriye D., Hatice D., Ercan C. ve Orhan C. gözaltına alındı.
Çete üyelerinin, dilendirdikleri kişileri her sabah kendilerine ait araçlarla alarak, kentin farklı ve yoğun bölgelerine bıraktıkları, ihtiyaç sahibi olarak göstermek için de eski ve yırtık kıyafet giydirdikleri belirlendi.
Çete üyelerinin, dilenen mağdurlara verilen parayı gün sonunda topladığı, günlük ortalama 2 bin-2 bin 500 lira parayı düzenli olarak PTT ve banka hesaplarına yatırdıkları tespit edildi. Dilencilik yaptırırken ve topladıkları parayı hesaplarına yatırırken polis tarafından adım adıp takip edilip, görüntülenen şüphelilerin banka hesaplarında son 1 yılda 3 milyon lira para hareketinin bulunduğu da belirlendi.
Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.
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