Kolunu merdanaye kaptıran işçi ağır yaralandı

Karabük’te, demir çelik fabrikasında kolunu merdaneye kaptıran işçi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:24
Kolunu merdanaye kaptıran işçi ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Karabük Üniversite Mahallesi’nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çalışan Nuri K’nin (41) kolu merdaneye sıkıştı. Diğer işcilerin durumu fark etmesi üzerine merdane makinesinin elektriği kesilerek, işcinin kolu sıkıştığı alandan kurtarıldı.

İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi önce Özel bir hastaneye, ardından ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Göz Atın
Karabük’te feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Karabük’te feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
Düzce'de iş cinayeti: Paletlerin altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Düzce'de iş cinayeti: Paletlerin altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.


karabük haberleri demir çelik haberleri işçiler haberleri İş Kazası haberleri

İlgili Haberler

Şişli'de yürüyen merdivendeki iş kazasıyla ilgili rapor hazırlandı

Şişli'de yürüyen merdivendeki iş kazasıyla ilgili rapor hazırlandı
'İş kazası'nda vücudunun yüzde 80'i yanan Beyzanur: Eski ben değilim artık

'İş kazası'nda vücudunun yüzde 80'i yanan Beyzanur: Eski ben değilim artık
Samsun'da iş kazası: İnşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü!

Samsun'da iş kazası: İnşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda

Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!

İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!
Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?

Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?
Çanakkale’de ‘denizin prensi’ lüferin kilosu cep yakıyor! İstavritte ise bolluk var

Çanakkale’de ‘denizin prensi’ lüferin kilosu cep yakıyor! İstavritte ise bolluk var
Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı

Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
Galatasaray’dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Galatasaray’dan futbolcular için motivasyon hamlesi
Özkan Mamati'den çok konuşulacak iddialar: 'Yeni mezun kadın avukatlar Adnan Oktar'a sunuluyor, ayda 300 kadınla görüşüp onları taciz ediyor'

Özkan Mamati'den çok konuşulacak iddialar: 'Yeni mezun kadın avukatlar Adnan Oktar'a sunuluyor, ayda 300 kadınla görüşüp onları taciz ediyor'
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti