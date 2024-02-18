Kolunu merdanaye kaptıran işçi ağır yaralandı
Karabük’te, demir çelik fabrikasında kolunu merdaneye kaptıran işçi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Karabük Üniversite Mahallesi’nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çalışan Nuri K’nin (41) kolu merdaneye sıkıştı. Diğer işcilerin durumu fark etmesi üzerine merdane makinesinin elektriği kesilerek, işcinin kolu sıkıştığı alandan kurtarıldı.
İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi önce Özel bir hastaneye, ardından ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
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Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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