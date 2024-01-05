Samsun'da iş kazası: İnşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü!
Tekkeköy'de inşaatta 3 metrelik yükseklikten düşen 40 yaşındaki işçi Yunus G., hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çay Mahallesi Çay Sokak’takibir inşaatta iş kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, inşaatta dış mantolama işinde çalışan Yunus G. (40), 3 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yaralanan Yunus G., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- Türk sinemasının acı kaybı
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- Bir ilanın perde arkası!
- 3 ilde hayvan pazarları şap şüphesiyle kapatıldı
- CHP'den ’anayasa mitingi’ kararı!