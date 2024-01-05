Samsun'da iş kazası: İnşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 05.01.2024 - 15:34

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çay Mahallesi Çay Sokak’takibir inşaatta iş kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaatta dış mantolama işinde çalışan Yunus G. (40), 3 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaralanan Yunus G., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.