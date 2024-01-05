Samsun'da iş kazası: İnşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü!

Tekkeköy'de inşaatta 3 metrelik yükseklikten düşen 40 yaşındaki işçi Yunus G., hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:33
Samsun'da iş kazası: İnşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü!
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Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çay Mahallesi Çay Sokak’takibir inşaatta iş kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaatta dış mantolama işinde çalışan Yunus G. (40), 3 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaralanan Yunus G., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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