Kolunu 'tankere' sıkıştırdı, yarım saat yardım bekledi

Bolu'da, kullandığı tankerdeki arızayı gidermek için aracın altına giren ve kolunu sıkıştıran Emrah B., yarım saat kurtarılmayı bekledi. Emrah B., çevredekilerin fark edip, haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye tarafından kurtarıldı.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 13:17
Kolunu 'tankere' sıkıştırdı, yarım saat yardım bekledi
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D-100 yolu Elmalık mevkisinde, 1 Temmuz Cuma günü saat 11.30 sıralarında, Emrah B. yönetimindeki 10 AJL 56 plakalı, kimyasal madde yüklü tankerin körük kısmında arıza meydana geldi.

Tankerin sürücüsü, aracı sağa çektikten sonra arızayı gidermek için altına girdi.

YARIM SAAT YARDIM BEKLEDİ

Emrah B.'nin kolu, arızayı gidermeye çalıştığı sırada, körük kısmında sıkıştı. Hareket edemeyen ve yarım saat boyunca tankerin altında yardım bekleyen Emrah B.'yi çevredekiler fark etti.

Sürücü kurtarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Emrah B., kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah B., sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hastaneye götürülmedi.


Tanker Trafik bolu
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