KOM Başkanlığı'na ait veriler Meclis gündeminde: Emniyet’e ait gizli bilgiler çetelerin eline mi geçti?

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’na ait birçok gizli veri sosyal medya platformu X’teki @Markuswarheit adlı adresten paylaşıldı.

"EMNİYET'E AİT GİZLİ VERİLER PAYLAŞILDI" İDDİASI

Hiç takipçisi olmayan ve sadece Emniyet’in gizli verilerini paylaşmak üzere açıldığı anlaşan hesaptan 27 Mart 2026, 5 Nisan 2026 ve 6 Nisan 2026 tarihlerinde yapılan üç ayrı paylaşıma eklenen dosya uzantılarında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na ait gizli verilerin bulunduğu iddia edildi.

İddiaya göre paylaşılan dosyalarda; Ankara’da bulunan organize suç örgütleri hakkında ayrıntılı bilgiler, Ankara’da kaç suç örgütünün bulunduğu, bu suç örgütlerinin kaçının aktif, kaçının pasif konumda bulunduğu, suç örgütlerinin örgütsel şemaları, suç örgütlerinin bağlantıları ve uzantıları gibi birçok bilgi yer aldığı belirtildi. Aynı paylaşımlarda Emniyet Teşkilatındaki üst düzey görevlilerin Ankara’daki suç örgütleriyle ilgili hazırladığı gizli bilgi notları da yer alıyor.

Emniyet’e ait gizli verileri paylaşan sosyal medya hesabının 20 gündür açık olduğuna dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Kılınç’ın, İçişleri Bakanı Çiftçi’nin yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

"1. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na ait gizli verileri ifşa eden @Markuswarheit adlı sosyal medya hesabının erişime kapatılması için bakanlığınız savcılığa suç duyurusunda bulunmuş mudur?

2. Söz konusu sosyal medya hesabından ilk paylaşımın yapıldığı 27 Mart tarihinden bugüne 20 gün geçmiştir. Devlete ait gizli bilgileri paylaşan sosyal medya hesabının 20 gün boyunca aktif olması, devletin güvenliğine yönelik yüksek düzeyde risk oluşturmamakta mıdır? Bakanlığınız bu risklere karşı neden hemen harekete geçmemiştir?

3. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’na ait gizli veriler sosyal medya kullanıcısının eline nasıl geçmiştir?

4. Gizli verilerin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında yargılanan Emniyet Görevlilerinin telefonlarından elde edildiği iddiası doğru ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koruması altında olan gizli verilerin Emniyet personelinin kişisel telefonlarında, görevleri nedeniyle edinilmiş gizli nitelikte bilgi ve belgelerin bulunması olağan bir uygulama mıdır?

5. Operasyonu yürüten polislerin şahsi veya mesleki telefonlarında, devletin gizli bilgi notlarının bulunması emniyet disiplin mevzuatına uygun mudur? Bu konuda bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?

6. Emniyet personelinin kişisel cihazlarında bulunan operasyonel, istihbari veya kurumsal belgelerin korunmasına yönelik özel bir siber güvenlik standardı uygulanmakta mıdır?

7. Gizli verilenin elde edilmesi ya da sızdırılması ile ilgili Bakanlığınız, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü veya ilgili teftiş birimlerince idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise bu soruşturmalarda kaç personel hakkında işlem yapılmıştır ve unvan dağılımı nedir?

8. Sosyal medya hesabından paylaşılan gizli verilerin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında yargılanan emniyet görevlilerinin telefonlarından elde edildiği, verilerin suç örgütünün avukatları tarafından ele geçirilip sızdırıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar araştırılmış mıdır?

9. Emniyet’e ait gizli verileri paylaşan sosyal medya hesabının kim ya da kimler tarafından açıldığı tespit edilmiş midir? Bu içerikleri paylaşan hesabın kullanıcılarının organize suç örgütleriyle irtibatı olup olmadığı araştırılmış mıdır?

10. Bakanlığınız, bu olay sonrasında organize suçlarla mücadele birimlerinin dijital güvenlik altyapısını yeniden gözden geçirmiş midir? Geçirmiş ise hangi yeni tedbirler alınmıştır?

11. Organize suç örgütlerinin devlet içi bilgi akışına erişmesini önlemek amacıyla, personel güvenlik soruşturması, dijital log takibi, belge erişim yetkisi sınırlaması ve sızma testleri gibi alanlarda yeni güvenlik protokolleri hazırlanmış mıdır?

12. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün Emniyet Teşkilatı içiresindeki bağlantılarına dair Bakanlığınız, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü veya ilgili teftiş birimlerince kapsamlı idari soruşturmalar yapılmış mıdır? Yapılmışsa Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kaç Emniyet personeli hakkında işlem yapılmıştır ve unvan dağılımı nedir?

13. Son 5 yıl içinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, organize suç, istihbarat veya terörle mücadele birimlerine ait gizli verilerin sızdırıldığına dair kaç olay tespit edilmiştir? Bu olaylar nedeniyle son 5 yılda kaç personel hakkında adli ve/veya idari işlem yapılmıştır?"