Komandolar sahaya indi: Kayıp kadın aranıyor
Denizli’de mantar toplamak için çıktıkları dağlık alanda anne ve oğlu birbirini kaybetti. Gece saatlerine kadar yapılan aramalarda yaşlı kadına dair bulgu çıkmadı. Arama çalışmalarına komandolar da katıldı.
Olay, Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emine Aksoy ve oğlu Osman Aksoy, mantar toplamak amacıyla birlikte dağlık alana gitti. Dönüş yolunda anne ve oğlu birbirini kaybetti.
İLK ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ
Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayınca önce evi kontrol etti. Daha sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine akşam saatlerinde bölgeye sevk edilen AFAD, TRAC Denizli ekipleri arama çalışması başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalar sonuç vermedi. Arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başladı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çalışmalara destek olması amacıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı iki komando timi bölgeye sevk edildi. AFAD ekipleri ile koordineli olarak alanda arama çalışmalarına katıldılar.
Kayıp olan Emine Aksoy’u 20. saatinde arama çalışmaları sürüyor.
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