Köprüde trafik kazası: Sürücü 4 aydır kayıp

29 Eylül 2021 Çarşamba, 12:48

Gürcan Andinç (26), yaklaşık 4 ay önce evden işe gitmek üzere kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kazası geçirdi. Sağ şeritte motosiklet kullanırken gri renkli bir aracın sinyal vermeden üzerine kırarak kendisine çarptığını söyleyen Andinç, “Araç hiç bir sebep yokken sağ şeride çok hızlı bi şekilde kırarak bana çarptı. Çarpışma esnasında aracın içine baktığımda 1 erkek, 2 kadın olmak üzere toplam 3 kişi gördüm. Yan koltukta oturan kadınla göz göze geldiğimi hatırlıyorum. Zaten yolcu tarafından çarptılar” dedi.

Aracın kendisine çarptıktan sonra kaçtığını kaydeden Andinç, “Sürücü durmadı bile. Kaza tam olarak 21.49- 21.51 saatleri arasında gerçekleşti. Düştükten sonra kafamı kaldırdığımda metrobüsün yaklaştığını gördüm. Metrobüsü hızla durduran şoför ve içindeki yolcular yardımıma koştu. Beni kendime onlar getirdi” diye konuştu.

Polis ve ambulansın olay yerine geldikten sonra Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığını anlatan Andinç, “Doktorlar ayak bileğimin kırılmış olduğunu belirtek sol ayağımı alçıya aldılar ve bacağımın çeşitli yerlerindeki yaralara pansuman yapıldı. Gece 5 sıralarında da sürücünün yakalanması için Arnavutköy Polis Merkezi’ne gittik ve şikayetçi oldum. Araç plakasını düşerken son anda görüp almıştım. Onlardan olayı net gören kamera kayıtlarını istedim. Aradan aylar geçmesine rağmen ne zaman yetkililerle iletişime geçsem inceleme yapıyoruz diyorlar. Cimer’e ve ilçe emniyete mail atmamın sonucunda yani 3. ayın sonunda şikayetimi işleme aldılar. Sürücü ve araç hala dışarda kendi keyfini yaşıyor” dedi.

“TRAFİKTE MOTOSİKLETLİLERE SAYGI DUYULMASI LAZIM”

Kazada bacağı kırılan Andinç, sağlık durumuyla ilgili de, “Ekipmanlarımın tam olmasına rağmen kazada bacağım kırıldı. Eğer üzerimde motor kıyafetleri olmasaydı daha vahim durumlarla karşılaşabilirdim Bileğim aylardır iyileşmedi. Tekrar yürüyebilmek için hergün fizik tedaviye gidiyorum. Pisikolojim alt üst olmuş durumda. Geceleri uyuyamıyorum. Psikiyatriste gönderildim Temmuzdan beri raporlu olduğum için işe gidemiyorum. Doktorlarla konuştuğumda bileğimin iyileşmesi 1 yılın geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Kırıklar ömür boyu sızlarmış. Kendimi geçindirmem için çalışmam gerekiyor. Şu durumdan dolayı kafamı yastığa ne zaman rahat koyarım bilmiyorum” dedi.

Kaza anında tüm önlemleri aldığını vurgulayan Andinç “İnsanlar motosiklete karşı tehlikeli gözüyle bakıyorlar. Fakat istinalar hariç otomobil sürüceleri tehlikeli oluyor. Motosiklet kullanımı gün geçtikçe artıyor. İnsanların trafikte motosikletlilere saygı duyması şart” dedi. Yetkililere seslenen Andinç “Bana çarpan aracın ve sürücünün yakalanmasını istiyorum. Plakayı sorgulattığımızda bile araç sahibine ulaşabiliyoruz. Motorum kullanılmaz hale geldi. Zararımın karşılanması gerekmez mi? Kamera kayıtlarının artık ortaya çıkmasını istiyorum. Savcılık bir an önce gereğini yapsın” diye konuştu.