Komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi: Yurttaşlardan yoğun destek

'Ölü Deniz' stand-up gösterisinin ardından hedef alınan ve önce 'dini değerleri aşağılama' ardından 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, dün havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne ters kelepçeli olarak götürülen ve ifade verdikten sonra geceyi nezarethanede geçiren Göktaş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Deniz Göktaş’ın avukatı Metin Aslan, müvekkilinin bugün sevk edildiği İstanbul Adliyesi’nde saat 10.30’da hâkimlik karşısına çıkarılacağını aktardı.

YURTTAŞLARDAN YOĞUN DESTEK

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yurttaşlar da adliye önünde toplanmaya başladı. Yazarımız Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler ve komedyenler de Göktaş'a destek için adliyede hazır bulundu.

Öte yandan adliye çevresindeki yoğun polis ablukası da dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİNİN GEÇİŞE İZİN VERİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Atanmış CHP İl İl Başkanı Gürsel Tekin, atanmış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun atanan basın danışmanı Atakan Sönmez, protokol girişinden adliyeye geldi.

Gazeteciler polis barikatının arkasına alınmazken, Kılıçdaroğlu ekibinin girişine izin verilmesi ise yoğun tepkiye neden oldu.