Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:45

Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kurs başvuru tarihleri ise duyuruldu. Ücretsiz yüz yüze ve uzaktan eğitimler için kayıtlar KOMEK resmi sayfasından alınıyor. Peki, KOMEK kayıt başvurusu başladı mı? KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?

KOMEK KAYITLARI BAŞLADI MI?

KOMEK kayıt başvuru süreçleri 23 Ocak günü başladı. Son başvuru günü ise 5 Şubat olarak duyuruldu. Kayıtlar ise komek.org.tr adresinden alınıyor.

KOMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

Konya merkez ve ilçelerde 725 branşta, 83 merkezde, 38 oyun salonu, 37 spor salonu, 25 yüzme havuzu faaliyetleriyle KOMEK kayıtları 23 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında ‘www.konya.bel.tr’ ve ‘www.komek.org.tr’ adreslerinden yapılacak.

KOMEK kayıt işlemler 23 Ocak Salı günü saat 08.00 itibariyle KOMEK, ASEM, KUZEM, spor, yüzme, mesleki eğitim, uzaktan eğitim ve hobi eğitimlerine katılım sağlamak için başvuru yapılabilecek.