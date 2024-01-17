Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:59

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:59

Birçok kişinin boy uzatma ameliyatı için bıçak altına yatmasından sonra boy uzatma ameliyatının ne olduğu boy problemi yaşayanlar tarafından açıklandı. Peki, Boy uzatma ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Boy uzatma ameliyatı tehlikeleri nelerdir? Boy uzatma ameliyatı en fazla kaç cm uzatır?

BOY UZATMA AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Boy uzatma operasyonunda uzatılacak olan kol veya bacak kemiği kesilir: Sonrasında özel bir fiksatör yardımıyla kemiğin iki ucu arasında kalan boşluk, günden güne genişletilir.

Açılan boşlukta yeni kemik oluşur ve böylece kemik boyunda arzu edilen uzama elde edilir.

Kemiğin kesilerek birbirinden ayrılması ile yapılan bu operasyon, 'distraksiyon osteogenezi' olarak adlandırılır. Eğer sekiz santimetreye kadar boy uzatılması hedefleniyorsa, işlem yalnızca uyluk veya kaval kemiği üzerinde gerçekleştirilebilir.

Fakat daha uzun bir boy hedefleniyorsa, her iki kemik üzerinde de işlem yapılması gerekir.

Ancak bu operasyon hem zaman alıyor hem de epey acılı: Kas, sinir, bağ dokuları ve kan damarlarının zarar görmemesi için çok yavaş bir süreçtir.

BOY UZATMA AMELİYATI KAÇ YAŞINDA YAPILIR?

Operasyon için en uygun yaşın 20 yaştan sonrası olduğu söylenir. Ancak bu operasyonu estetik kaygılarla yaptıran bireylerin psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduğu da olur.

Tedavi amaçlı operasyonlarda yaş alt sınırı ise 3'tür.

BOY UZATMA AMELİYATI SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ameliyat sonrasında özellikle günlük hayatınızdaki hareketlerinize ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz.

Boy uzatma ameliyatı sonrası beslenme düzeniniz nasıl olmalı, nelere dikkat etmelisiniz?

Bol sıvı tüketin

Bacak ve kol kaslarınızın gelişimini hızlandırmak amacıyla protein ve kalsiyum ağırlıklı beslenin.

Sıvı gıdalar tüketmeye çalışın. Özellikle ilk haftalarda vücudunuz kendini toplayana kadar gıdalara yüklenmemelisiniz.

Bunlar boy uzatma ameliyatı sonrası iyileşme süresi açısından önemli

AMELİYAT SONRASI NELERDEN UZAK DURMALISINIZ?

Bunlara ek olarak boy uzatma ameliyatı sonrası neler yapılmaz, bilmelisiniz. Böylece hem yapmanız gerekenleri hem de yapmamanız gerekenleri çok iyi takip ederek olası sorunları engelleyebilirsiniz.

Ameliyat sonrasında özellikle ilk ay yürüteç kullanmalısınız. Onu bırakmamalısınız.

Ama iyileşme sürecinizin sonuna geldiğinizde ortalama 4 ay geçtiğinde artık yürüteçten ayrılmalısınız.

Kendi kendinizi yürümek için alıştırmalardan kaçınmayın. Sürekli bunun egzersizlerini yapın.

Ağır şeyler kaldırmayın ve ani hareketler yapmayın.

İlk bir sene spor aktivitelerinden uzak durun.

Kemiklerinizin sağlamlaştığından emin olmadan kendinizi kısıtlayın.

Doktorunuzla iletişimi kesmeyin. Çünkü her an bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

BOY UZATMA AMELİYATI SONRASI AĞRILAR NE ZAMAN GEÇER?

Çok ciddi bir ameliyat olmasının yanı sıra ağrılarınız da olacaktır. Net bir şekilde şunu söyleyebiliriz: Bir ay boyunca ağrı çekeceksiniz. Şiddetinin nasıl olacağı ise sizin vücudunuzun vereceği tepkiyle alakalı olarak değişecektir.