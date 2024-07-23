Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:43

Güncelleme: 23.07.2024 - 14:43

EGM 210 komiser yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 Temmuz olarak belirlendi. İlanda 160 erkek, 40 kadın ve 10 şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından 10 olacak şekilde öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Komiser Yardımcısı alımı ne zaman? Komiser Yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Komiser yardımcısı alımı ilanında ise; "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesine 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 40 (kırk) kadın, 160 (yüzaltmış) erkek olmak üzere toplam 200 (ikiyüz) ve şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından 10 (on) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 23 Temmuz - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak İç Güvenlik Fakültesinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Komiser Yardımcısı olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.