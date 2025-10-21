Komisyon üyeleri temkinli: Meclis’teki ‘açılım’ komisyonu İmralı’ya gidecek mi?

TBMM’de açılım süreci çerçevesinde kurulan araştırma komisyonunun çalışmaları sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Komisyon İmralı’ya gitmeli” çıkışı Ankara kulislerinde büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Ancak edindilen bilgilere göre, İmralı ziyareti şu an için komisyonun resmi gündeminde değil. Hatta kulislerde, bu önerinin komisyon üyeleri arasında şimdilik karşılık bulmadığı konuşuluyor. Komisyonun bazı üyeleri, ziyaret önerisine “gündemimizde yok” diyerek mesafeli yaklaşırken, bazı vekiller ise “henüz böyle bir teklif önümüze gelmediği için yorum yapmak istemiyoruz” demekle yetiniyor.

Kimi üyeler ise İmralı’ya gidilmesinin “siyasi sorumluluğu yüksek” bir hamle olacağını vurgulayarak, bu adımın ancak geniş bir mutabakatla atılabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle muhalefet partilerinden gelen temsilcilerin, böylesi sembolik ve kamuoyu açısından hassas bir ziyaret konusunda çekimser bir tutum sergiledikleri görülüyor. “İmralı’ya gitmek, komisyondaki teknik çalışmanın sınırlarını aşar mı?” sorusu da kulislerde tartışılan başlıklar arasında...

‘HENÜZ PLANLANMIŞ BİR ZİYARET YOK’

AKP cephesi ise kapıyı tam kapatmamakla birlikte, “Henüz planlanmış bir ziyaret yok” diyerek topu komisyonun insiyatifine bırakıyor. Bu da sürecin siyasi değil, daha çok teknik düzlemde ilerleyeceği izlenimini güçlendiriyor. Bahçeli’nin çıkışının ardından, kulislerde “Bahçeli bu öneriyi gerçekten samimi bir çağrı olarak mı yaptı, yoksa iktidarı ve komisyonu sıkıştırmak için mi bu çıkışı yaptı?” sorusu da sıkça dile getiriliyor.

‘KOMİSYONUN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNİ AŞAR’

Komisyon üyeleri arasında İmralı önerisine mesafeli yaklaşanların sayısı az değil. Temkinli bir duruş sergileyenler kadar, “Böyle bir adım, komisyonun çalışma çerçevesini aşar” diyen vekiller de dikkat çekiyor. Ancak sadece çekimser kalmakla yetinmeyen, bu ihtimale açıkça karşı çıkan isimler de var. Edindiğimiz bilgilere göre bazı milletvekilleri, İmralı’ya gidilmesi fikrine sert şekilde karşı çıkarak, “Öyle şey olmaz. Bu, ne komisyonun işi ne de siyaseten doğru bir adım olur” değerlendirmesini yapıyor. Bu görüşte olan vekiller, böyle bir ziyaretin meşruiyet tartışması yaratacağını ve komisyonun çalışmalarını gölgeleyeceğini savunuyor.