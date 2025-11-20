Komisyondaki vekillere seslendi... İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan 'İmralı' çağrısı!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İMRALI MAGAZİNİYLE TÜRKİYE MEŞGUL EDİLİYOR"

Yeni açılım sürecine ilişkin konuşan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gündemi şununla meşgul İmralı'da ki terör örgütü başını dinleyelim mi dinlemeyen mi? Çocuklarımızın alacak ikinci bir çift ayakkabısı yok. Yoksulluk sınırının altında yüz binlerce evladımız var, milyonlarca çocuğumuz var. Emekli, işçi perişan bütün Türkiye yatıp kalkıp bu 'İmralı magazini' diyorum artık buna. Bu konuyla meşgul. İşte Komisyon gitsin mi gitmesin mi dinlensin mi dinlenmesi mi? İşi gücü bıraktık bütün gündemi; ekonomik sorunları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, çocuklarımızın durumunu, kadın cinayetlerin hepsini bir tarafa bıraktık haftalardır günlerdir bu konuyla, tek bir günden maddesiyle yani İmralı magazini dediğimiz konuyla Türkiye meşgul ediliyor.

"50 BİN KİŞİNİN KATİLİNİ BİR MANDELA GİBİ SUNMA HAZIRLIĞININ ÖN TARAFI BUNLAR"

Şimdi neden İmralı'ya bir komisyonun gidilmesi konusu konuşuluyor. Bu İmralı da yatan terör başı aslında olmaması gerektiği şekilde bu zamana kadar muhatap alındı. Teröristin söylediklerini taşıyan bu bilgileri bu mesajları getiren ulaklar oldu. İktidar sayesinde de aslında terör örgütü başı her zaman her yerde duyurdu. Hatırlayın seçimlerde bile İmralı'dan yazdığı mektupları bu iktidar seçim meydanlarında okutmadı mı okuttu. Bugünün hadisesi değil yani. Ama bu yetmiyor yani oradan bir mesaj gönderme problemi, bir sıkıntısı böyle bir engel yok yeterli kalmıyor. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerine de bu teröristin ayağına taşıma gibi bir ayıbı biz konuşmakla karşı karşıyayız. 50 bin kişinin katiline bir Mandela gibi sunma hazırlığının ön tarafı bunlar. Meşrulaştırma adımlarıdır bunlar. Bunun hemen ardından da bu teröristin serbest bırakılması için uluslararası kampanyaların başlamaya garantisi hiç kimse vermez. Bakın biz bunları komisyona katılmama kararını açıklarken bu gerekçelerinin bir çoğunu sıraladık ama bizi çok ağır şekilde, çok alçakça işte barışı istememekte suçladılar.

"KOMİSYONUN İMRALI'YA GÖTÜRÜLMESİNİN TEK ANLAMI VARDIR..."

Terör yanlıları uzun süredir de bütün dünyada bütün bu süreçle ilgili çok ciddi bir lobi faaliyeti yapıyorlar. Bakın bu komisyonun oraya gitmesi terör örgütü başının meşrulaştırılması girişiminden başka bir şey değildir. Az önce ifade ettim zaten bu iktidar döneminde terör örgütü başı her türlü mesajını kamuoyuna rahatlıkla iletti. Bugün en yüksek seviyede İmralı'dan mesaj taşıyan siyasetçiler var. Böyle bir sıkıntı yokken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş bir komisyonun İmralı'ya götürülmesinin tek anlamı vardır; orayı meşrulaştırmak. Peki iktidar bunu ön görmüyor mu ya da ön göremiyor mu? Öngörüyor ve buna rağmen bunları yapıyorsa o zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti yapan her şeyle bu iktidarın bir sorunu var demektir. Eğer bütün bunları bildiği halde bu adamı bu şuursuzca adımı atıyorsa şayet öngöremeyeceği bizlere bırakabilir ki bırakıyor da. Terörün, terör örgütü elebaşının terörizme ait her şeyin bu kadar normalleştiği başka bir dönem hatırlamıyorum.

DEM Partili haricinde bu komisyonda yer alan bütün milletvekillerine şu soruyu sormak ve buradan seslenmek isterim: 2023 genel seçimlerinde siz 'biz seçilirsek bir komisyon kurulur bu komisyonda yer alır ve sonra da İmralı'ya gideriz' deyip seçmenler o istediniz mi? İsteseydiniz nasıl bir tepki nasıl bir cevap alırdınız, isteseydiniz acaba bugün bu meclisin dağılımı aritmetik dağılımı bu şekilde mi olurdu? Milletin iradesinin tecelli etmediği bir durumdur bu. Milletle paylaşılmamış, millete sorulmamış, milleti tamamen dışarıda bırakan bir adımdır bu. Bunu hem 2023 seçimlerinde bambaşka bir dille, bambaşka bir ağızda iktidar kanadı kampanya yürüttü ama hadi o günün bırakın bugün çıkıp yaptığınız kamuoyu anketlerinde de toplumun milletin bu konuyla ilgili duyduğu büyük rahatsızlığı verilerden de rakamlardan da çok net olarak görebilirsiniz. Bu atılacak adım Türk milletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde onarılmaz bir yara açacak bu yaranın açılmasına komisyondaki milletvekillerine seslenmek istiyorum: Bu yaranın açılmasına müsaade etmeyin, vicdanlarınızın sesini dinleyin, seçmenizin sesini dinleyin, onların iradesine kulak verin diyorum.

Millete de topluma da seçmene de buradan seslenmek istiyorum: Oy verdiğiniz, arkasında durduğunuz partiler İmralı'ya terör örgütü elebaşının ayağına gitsinler diye mi siz bu oyları verdiniz bunu sormak sizin en tabii hakkınız ve gerekli de bir sorudur. Bu partiler az önce de söyledim size 'Biz İmralı'ya gideceğiz' deseydi oy verir miydiniz? Bizden seçilip başka partilere giden arkadaşlar var. Onlarla ilgili çok daha net konuşacağım 'Bu İYİ Parti'nin seçmenin oyuyla seçilip, gerek iktidar gerek ana muhalefet partisine giden arkadaşlar siz İYİ Partililerin oyunu terör örgütü elebaşının ayağına gitmek için mi aldınız? Dolayısıyla onlara buradan ayrı bir başlık açıp ayrı bir parantezle seslenmek de bizim en tabii, en doğal hakkımız. Benim helal oyumla o Meclis'e gelip beni temsil ederken nasıl terör örgütü elebaşının ayaklarına gidiyorsun diye İYİ Parti seçmeni size bu soruyu sorar."