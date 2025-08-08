Komisyonun ikinci toplantısı başladı: 'Tam kapalılık' ilkesi oybirliğiyle kabul edildi

Terör örgütü PKK'nin silahları 11 Temmuz'da sembolik olarak yakmasının ardından İmralı Süreci kapsamında TBMM'de Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu kuruldu.

Komisyonda da bugün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sunum yapacak.

TBMM'deki süreç komisyonunun ikinci oturumu bu sefer gizli olacak. Açık başlayan oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşma yaptı. Ardından Kurtulmuş, oturumun kapalı olması için oylama yaptı. Kurtulmuş, "İttifakla oturumun, tama kapalılıkla gerçekleştirilmesine izin verimiştir. Tutanak altına alınacak fakat asla yayınlanmayacak" dedi.

Ardından Kurtulmuş, basın mensuplarının toplantı salonundan çıkması için 3 dakika ara verdi.

"KOMİSYONUMUZ TARİHİ BİR ADIMDIR"

Kurtulmuş'un konuşması da şöyle:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun ikinci toplantısını açıyorum. Toplantıya hoş geldiniz. Öncelikle bugün bu toplantımızda gelinen noktayı bizlere Komisyon üyelerimizle paylaşacak, özellikle güvenlik ve istihbarat açısından önemli görülen hususları gündeme taşıyacak olan toplantımıza davetimize icabet eden değerli Bakanlarımız İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler Bey'e ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın'a çok teşekkür ediyorum. Toplantının niteliği gereği tabii ki kapalı bir oturum olması elzemdir. Bununla ilgili sizlerin oylarınıza biraz sonra müracaat edeceğim.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki hakikaten bu komisyonumuz tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilebilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün kendisini feshetmesi ile birlikte bir daha silahların, bir daha kavganın, bir daha çatışmanın konuşulmadığı, barışın, kardeşliğin, esenliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. ilk Komisyonda Komisyonun ilk toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Her arkadaşımız burada fikirlerini fevkalade açık bir şekilde son derece nezih bir uslupla dile getirdi ve ilk kararlarımızı da bütün partilerin ve komisyona katılan bütün milletvekillerinin ortak oylarıyla birlikte ittifakla almamız da Komisyonun başarısı bakımından önemlidir. Tabiri caizse ilk düğme doğru iliklenmiştir.

"İTTİFAK RUHUNUN ÖNEMLİ OLDUĞU KANAATİNDEYİM"

Bundan sonra hem müzakere bakımından hem burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulan bu ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca toplantının oluşması öncesinde bu sürece destek veren bütün siyasi parti liderlerine, gerçekten büyük emeklerle bu işe katkı sunan herkese bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Görüşlerimizi çok açık ifade etmek durumundayız ve nihayetinde milleti temsil eden şu salonda bulunanlar Türkiye'nin %98'ini oy olarak temsil eden bir gruptur. Dolayısıyla milletin kanaatlerini, beklentilerini karşılayabilecek bir hassasiyetle, dikkatle süreci yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek çok açık ve çok sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak ama bunların hepsi Türkiye'nin milli birliğinin, dayanışmasının artırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacaktır.

Ben bu vesileyle bu toplantının bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha çok büyük şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Her birimiz farkındayız ki inanın Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir. Burada ortaya çıkacak bir ortaklaşma, bir anlayış Türkiye'nin büyük kitlelerini memnun edecektir.

Şunu da hemen sözlerimin başında ifade etmek isterim. Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi İmralı'dan yapılan açıklama sonrasında örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, kendini feshetmeyi kabul ettiğini ortaya koyması, bunu deklare etmesi ve bu süreçle birlikte ortaya çıkacak olan birtakım düzenlemelerin, yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağı ile ilişkin Meclis'in de süreci sürece vaziyet etmesi, hazırlık yapması ve bunları tabii ki Genel Kurul'a kararlarını almak üzere göndermesi. Dolayısıyla bu çerçevede ilk komisyon üyeleri dışında ilk dinleyeceğimiz tabii ki bu süreci başından beri çok dikkatle yürüten Devlet adına bu adımları takip eden, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve bundan sonra terörsüz döneme ilişkin güvenlik bakımından neler yapılabileceğini ciddi bir şekilde planlayan arkadaşlarımızdır. Ben Ali Yerlikaya Bey'e, Yaşar Güler Bey'e ve İbrahim Kalın Bey'e bir kere daha her biriniz adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler.

"10 YIL SÜREYLE BU TUTANAKLAR VERİLMEYECEKTİR"

İttifakla toplantının tam kapalılık ilkesiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bildiğiniz gibi ama bildiğinizi bir kere daha tekrar etmek isterim. Tam kapalılıktan kasıt şudur: Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacaktır. Yani Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye belli bir süre 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Ve bu toplantıda konuşulan hiçbir konu hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir. Bu işin selameti ve işin hassasiyeti bakımından önemlidir."