Komşu kavgasında yaralanan 14 aylık bebek taburcu edildi

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışmalar yaşandı.

Son olarak 20 Şubat'ta Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra olduğu sırada Şener E.’nin elindeki çocuk scooterı ile saldırıya uğradı.

Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık kızı İkra’nın ise kafatası çatladı. Yaralı baba ve kızı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı.

Minik İkra, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Esenköy'deki evlerine giden aile, küçük kızın ağabeyleriyle bir araya geldiği ve oyun oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Aile, çocuklarının başını araç torpidosuna çarptığı iddialarını da yalanladı.