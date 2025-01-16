Komşuları ihbar etti: 4 kişi doğalgazdan zehirlendi
Sivas’ta doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi’nde 3 katlı apartmanının en üst katında meydana geldi. Evde bulunan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğalgazdan zehirlendi.
İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğalgaz, sağlık ve polis ekipleri geldi. Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #sivas #doğalgaz #Zehirlenme
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