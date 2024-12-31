Kocaeli'de 'mangal' can alıyordu: 5 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
Darıca ilçesinde ısınmak için yaktıkları mangaldan sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evlerinde yaktıkları mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında oturan 5 kişilik aile, ilçede 4 gün önce meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yaşanan gaz kesintisi nedeniyle ısınmak için evlerinde mangalda kömür yaktı.
Mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden anne Halime Y, eşini ve çocuklarını uyandırdıktan sonra 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Anne ile çocukları Belinay (13), Bulem (8) ve Beril Y. (3) Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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