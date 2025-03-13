Komşularını öldürmüşlerdi... Baba ile oğlun evinde yangın çıktı!

Sakarya'daki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çıkan evin, geçen günlerde komşularını öldüren baba ile oğlun olduğu anlaşıldı.

Komşularını öldürmüşlerdi... Baba ile oğlun evinde yangın çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:05

Adapazarı ilçesine bağlı Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'taki evde dün 23.00 sıralarında yangın çıktı. 

Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

EV, KOMŞULARINI ÖLDÜREN BABA İLE OĞLUNA AİT

Öte yandan evin, 10 Mart akşamı 36 yaşındaki komşuları Fatih Tunç'u öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen baba E.Ş. ile oğlu O.C.Ş.'nin (16) yaşadığı anlaşıldı. 

Polis ekipleri, yangında kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı. 


Etiketler: #sakarya #Yangın #komşu #kundaklama

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