Komşusunu domuz sanıp tüfekle vurarak öldürdü

Afyonkarahisar’da tarlasında domuz vurmak için bekleyen yurttaş, o sırada soğan tarlasına sulamaya gelen komşusunu domuz sanarak yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep oldu.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:51
Komşusunu domuz sanıp tüfekle vurarak öldürdü
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Olay, Hocalar ilçesi Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı.

Bu sırada H.K.’nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu’yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu.

Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu’nun öldüğünü belirledi.

Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Gündoğdu’nun cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.


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