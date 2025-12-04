Komşusunu rahatsız eden kediye ev hapsi!

Fransa’nın güneyinde yaşayan bir kadın, kedisinin komşusunun mülküne defalarca izinsiz girdiği gerekçesiyle 1.250 euro (yaklaşık 1.445 dolar) para cezasına çarptırıldı. Turuncu-beyaz tekir kedi Rémi, artık bölge halkı tarafından “suçlu Rémi” olarak anılıyor.

Mahkeme, 17 Ocak 2025’te kedi sahibi Dominique Valdès hakkında verilen kararda, Rémi’nin tekrar komşunun bahçesine geçmesi durumunda her sefer için 30 euro ek ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

ŞİKÂYETİN DAYANAĞI: DIŞKI, PATİ İZLERİ VE YORGAN İDDİASI

La Depeche’in aktardığına göre şikâyet dosyasında, kedinin komşunun bahçesine dışkı bırakması, henüz kurumamış sıvı sıva üzerinde pati izleri oluşturması ve yorgan üzerine işemesi gibi gerekçeler yer aldı.

“BİR KEDİ EVDE TUTULMAK İÇİN YARATILMADI”

Karara sert tepki gösteren Valdès, kedisini eve kapatmaya zorlandığını belirterek süreci eleştirdi:

“Bu absürt, gülünç ve üzücü. Adaleti sorguluyorum. Bir kediyi eve kilitlemek zorunda bırakılıyorum ve bu ona karşı bir eziyet. Kedi kapatılmak için yaratılmadı.”

Valdès ayrıca iddiaların somut kanıtlara dayanmadığını savundu. Bölgedeki başka turuncu kedilerin de bahçeye girmiş olabileceğini söyleyerek fotoğrafların Rémi’yi doğrudan işaret etmediğini öne sürdü.

MAHALLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Karar sonrası mahalle sakinleri de ikiye ayrıldı. Bazı komşular, Valdès’e destek vererek “Rémi beni rahatsız etmiyor. Bir kediyi nasıl evde tutabilirsiniz? İmkânsız” ifadelerini kullandı.

Başka bir komşu ise üç metrelik duvar yapılsa bile kedinin yine geçebileceğini savundu.

Hayvan hakları savunucuları kararı eleştirirken, SPA Genel Direktörü Guillaume Sanchez, uygulamanın tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini belirtti:

“Bu karar emsal olursa, insanlar hayvan sahiplenmekten çekinebilir. Kim sürekli ceza riskiyle kedi sahiplenmek ister?”

Yerel hayvan koruma derneği Chats Viassois Bessanais de davaya dahil oldu. Dernek Başkanı Bernard Guigon, Rémi’nin kısırlaştırılmış, saldırgan olmayan bir kedi olduğunu söyleyerek hayvanın haksız yere hedef gösterildiğini ifade etti.

CEZA ARTABİLİR

Valdès’in Aralık ayında ikinci kez mahkemeye çıkacağı belirtiliyor. Komşu, kedinin yeniden bahçeye girdiğini iddia ederken mahkeme bu kez 2.000 euro para cezası ve her kaçış için 50 euro ek ödeme ihtimalini gündeme getirdi.