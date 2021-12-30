Komşusunun kapısına idrarını yapıp, çöp bırakan kişiyi güvenlik kamerası ele verdi
İzmir’in Menemen ilçesinde, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapısına atılan çöplerden rahatsız olan ev sahibi kapısının önüne güvenlik kamerası taktırdı. Ev sahibi görüntüleri izlediğinde komşusunun daire kapısına çöp attığını, idrar yaptığını ve şişe içerisinde bir çeşit sıvı döktüğünü gördü.
İzmir’in Menemen ilçesinde, Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi.
Ev sahibi 60 yaşındaki Sezayi Ş., 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.
26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu 56 yaşındaki Süleyman A. olduğunu gördü.
ÇÖP ATTI, İDRARINI YAPTI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde komşusu Süleyman A.’nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.
MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ’NE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.
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