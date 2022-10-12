Komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:33

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre tek başına yaşanan bir kadının evini, tartıştığı komşusu bastı.

Gözü dönmüş adam, evin kapısını piknik tüpü ile kırarke kadın korkudan kendini sokağa attı.

Yaşanan olayı mahalleliye duyurmak isteyen kadın, “Sokakta tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu ve binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.