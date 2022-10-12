Komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı
Esenyurt’ta tek başına yaşanan bir kadının evini, komşusu bastı. Gözü dönmüş adam piknik tüpü ile kapıyı kırarken korkudan kendini dışarı atan kadın “Mahallede tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı.
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre tek başına yaşanan bir kadının evini, tartıştığı komşusu bastı.
Gözü dönmüş adam, evin kapısını piknik tüpü ile kırarke kadın korkudan kendini sokağa attı.
Yaşanan olayı mahalleliye duyurmak isteyen kadın, “Sokakta tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı.
Yaşanan o anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu ve binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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