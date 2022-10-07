Komşuların 'çanak anten kablosu' tartışmasında baltalı saldırı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sezai ve Kevser Ç.,çifti, binanın dışındaki çanak antenin kablosunu söken komşuları Semih Ö. ve Nurseven S. ile tartıştı. Semih Ö. ve Nurseven S. komşularına baltayla saldırırken, yaşanan arbedede yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.
Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak’ta, 7 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Sezai ve Kevser Ç. iddiaya göre binanın dış cephesine takılı çanak antenin kablosunu söken yan dairedeki komşuları Semih Ö. ve birlikte yaşadığı Nurseven S. ile tartıştı.
Semih Ö. ile Nurseven S. baltalarla komşuları Sezai ve Kevser Ç. çiftine saldırdı. Sezai ve Kevser Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Semih Ö. ve Nurseven S. ise arbede esnasında aldığı darbelerle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden komşulara müdahale etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
'TAKIN DA GÖREYİM' DEDİ, BALTAYLA SALDIRDI'
Yaralanan Kevser Ç., "Dün akşam anten kablolarını sökmüş. Sabah eşim kabloyu takmaya çıktı. Bu sefer ‘Takın da göreyim’ diyerek kavga çıkardı. ‘Siz takın ben sökeceğim. Antenleri de sökeceğim’ diye bağırdı. Baltayla saldırdı. Eşime balta ile vurdu" dedi.
Sezai Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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