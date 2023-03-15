Konak Belediyesi arama kurtarma ekibi kuruyor

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:53

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:53

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, başta deprem olmak üzere olası afetlere karşı hazır olunması için bir süredir meslek odalarıyla yaptığı görüşmelerin ardından şimdi de AKUT ile bir araya geldi. AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut’u makamında konuk eden Başkan Batur, Konak Belediyesi olarak her zaman göreve hazır olduklarını ve ellerini taşın altına koyarak başta arama kurtarma ekibi olmak üzere acil durum ve afet yönetimine ilişkin gerekli hazırlıklara bir an evvel başlayacaklarını söyledi. Konak Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda belediye bünyesinde afet durumunda görev yapacak bir arama kurtarma ekibi kurulması kararlaştırıldı. Eğitimlerini AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir şubesinin üstleneceği ekip, deprem anında enkazdan kurtarma görevi yapacak şekilde yetiştirilecek. Öte yandan ilçedeki mahallelerde de nüfusa oranla belirlenecek sayılarda, belli yaş gruplarından gönüllüler arasında, deprem ve afetlerde arama kurtarma ekiplerine destek verecek mahalle gönüllüleri oluşturulacak.

BATUR: KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ YOK

İzmir’in deprem kuşağında olduğunu, deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek ve hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Başkan Batur, İzmir’de kaybedilecek zaman olmadığını belirterek, “İzmir’de kaybedecek bir dakikamız bile yok. Depreme dayanıklı binalar, sağlıklı kentler inşa etmek gerektiği gibi afet anında hızlı ve doğru müdahale edecek ekiplerle de depreme hazırlıklı olmalıyız. İzmir depreminde yaşadıklarımızı dün gibi hatırlıyoruz. Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye gittik, gönüllü ekibimiz Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Arama kurtarma çalışmalarının uzman ekiplerce yapılmasının, hızlı ve doğru müdahalenin önemini biliyoruz. AKUT ile İzmir’deki deprem felaketinin hemen öncesinde bir araya gelmiş, sonra da protokol imzalamıştık. Zaman zaman bir araya gelerek hem eğitim çalışmaları yaptık, hem malzeme anlamında elimizden gelen desteği her zaman sunduk. Şimdi birlikte yeni bir projeye başlıyoruz” diye konuştu.

PROFESYONEL EKİP GELİYOR

Son yıllarda deprem, salgın, yangın, sel gibi pek çok felaketin art arda yaşandığını ve Konak Belediyesi olarak her zaman sahada olduklarını dile getiren Başkan Batur, son depremlerde belediye olarak Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını şimdi de Kahramanmaraş’ta kurdukları çadır kentte hizmete devam ettiklerini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz ay yaşanan, yaralarını hep birlikte sarmaya çalıştığımız deprem felaketinin ardından, belediye personelimizin ne kadar fedakar olduğunu, can kurtarmak için koşa koşa gittiklerini gördük. Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibimiz hepimizi gururlandırdı. Şimdi, daha profesyonel bir ekibi AKUT işbirliğinde kuruyoruz. Önce belediyemiz bünyesinde donanımlı bir ekip kuracağız. Daha sonra muhtarlarımızın da katkısıyla mahallelerde gönüllü ekipler oluşturacağız. Ayrıca lojistik merkezler kuracağız. Eğitimler AKUT tarafından verilecek. Bir kez daha AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut’a ve tüm AKUT üyelerine teşekkür ediyorum.”