Konak Belediyesi ve İZ-TARIM’a operasyon!

6.11.2025 11:31:00
Cumhuriyet/İzmir
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde ve Konak Belediyesi’nde yürütülen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalelerin usulsüzlük karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu, Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan bu çalışmalar neticesinde 1'i Erzincan’da olmak üzere toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler D.K, K.B.K, A.B, O.Ö ile M.O. tutuklanmaları talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

