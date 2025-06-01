Konak'ta 'Sahiplendirme Şenliği' düzenlendi: Yeni yuvalarına kavuştular

Konak Belediyesi, can dostları ömürlük yuvalarına kavuşturan ''Sahiplendirme Şenliği'' düzenledi.

Sahiplenilen kedi ve köpeklerin çipleme ve ilk bakımları da ücretsiz yapıldı.

Konak Belediyesi’nin Alsancak Dominik Caddesi’nde “Hepimizin Kalbi Aynı Atıyor” sloganıyla düzenlediği Sahiplendirme Şenliği, hayvanseverlerle sahiplenilmeyi bekleyen sevimli dostları bir araya getirdi. Etkinlikte hayvan sahiplenmeyi düşünenler Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde misafir edilen sevimli kedi ve köpeklerle zaman geçirme fırsatı buldu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun da ziyaret ettiği şenlikte 4 kedi ve 4 köpek sahiplenilerek ömürlük yuvalarına kavuştu.





3 ay önce 15 yaşındaki köpeği ölen İsmail Demir yavru bir köpek sahiplendi ve “Satın almayın, sahiplenin” diyerek güne dair en önemli mesajı dile getirdi. Sahiplenilen tüm hayvanlarının çipleme ve aşı işlemleri Konak Belediyesi’nce ücretsiz olarak gerçekleştirildi.





“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLSUN”

Birbirinden eğlenceli yarışma, oyun ve performanslarla zenginleşen şenlik sırasında geleceğe dair umudun ve güzel günlere inancın bir simgesi olarak dilek ağacı da oluşturuldu. Başkan Mutlu dilek ağacına, “Her şey çok güzel olsun” ve “Adalet” yazılı dileğini astı. “Söz uçar, yazı kalır” dizelerini akıllara getiren ağacın her dalında umutlu dilekler yer aldı.

PATİLİLER YARIŞTI, HEPSİ KAZANDI

Dominik Caddesi’ne hareket katan şenlikte Zumba gösterisi büyük ilgi gördü, DJ Uncle-C de müziğiyle coşturdu. Sevimli köpeklerin en güzel halleriyle podyumda olduğu Patililer Yarışması ise yüzleri gülümsetti.

Şirinlikleri, kıyafetleri ve sahiplerine olan benzerliklerinin yarıştırıldığı can dostlarının hepsi birden gönüllerin şampiyonu oldu.