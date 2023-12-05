Konak’ın afet planı tamam, Afet Merkezi göreve hazır

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:43

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:43

İzmir’de Konak Belediyesi’nin, 6 Şubat depremlerinin ardından Başkan Abdül Batur’un öncülüğünde, Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi bünyesinde kurduğu Konak Afet Merkezi (KAM), doğal afetlerde hızla bölgeye ulaşıp can kurtarmak ve yardım çalışmalarını en etkin şekilde başlatmak için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla Konak’ın afet planı hazırlanırken, belediyenin gönüllü 38 personelinden kurulan KAM timini ulusal arama kurtarma ekiplerinden biri haline getirecek eğitim süreci tamamlanarak, merkezin ihtiyacı olan tüm ekipmanlar da temin edildi. Olası bir afette enkazdan çıkarılan yaralı evcil hayvanlar ile depremden etkilenen sokak hayvanlarının tedavi ve bakımını üstlenecek olan Veterinerlik işleri Müdürlüğü personelinin de görev alacağı merkeze giderek incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, doğal afetlerde zamanında yapılan, doğru müdahalenin can kurtardığına dikkat çekerek, “Konak’ta olası bir afet durumunda nasıl hızla nasıl organize olarak, arama kurtarma çalışmalarında canlarımızı kurtaracağımızı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza nasıl destek olacağımızı, yani afet sonrası yapılacak tüm çalışmaları a’dan z’ye planladık. Konak için çok önemli bir çalışmayı daha tamamladığımıza inanıyoruz” dedi. Kadıköy ve Çankaya belediyeleriyle ‘afet kardeşi’ olduklarını anımsatan Batur, olası afet durumunda belediyeler arasında kurulacak dayanışma ağına büyük önem verdiklerini belirterek, Konak’ın afet planıyla, özel eğitimli timiyle ve tüm ekipmanlarıyla işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

GÜNEŞ ENERJİLİ MOBİL MUTFAK

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ı olası doğal afetlere hazır hale getirerek, can kaybını önlemek için 6 Şubat depremlerinin ardından kurmaya karar verdikleri Konak Afet Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Batur’un göreve hazır olduğunu vurguladığı Konak Afet Merkezi için çalışmalar, gönüllü 150 belediye çalışanı arasından seçilen 38 personelin oluşturduğu KAM timinin kurulmasıyla başladı. KAM timi öncelikli olarak ekibi ulusal arama kurtarma birliklerinden biri haline getirecek eğitim sürecini tamamladı. Afetin olduğu koordinatlara nasıl ulaşacağını, telsizle haberleşmeyi, afet alanında nasıl davranılacağını, nasıl kurtarma ve ilk yardım yapılacağını, personel araç ve alan güvenliğinin nasıl sağlanacağını öğrenen ekip, enkaza girme ve enkaz kaldırma eğitimleri de aldı. Timin kullanacağı tüm ekipmanlar satın alınırken, Konak Afet Merkezinin ihtiyacı olan araçlar da belirlenerek, hazır hale getirildi. TIR dorsesi satın alınarak mobil mutfağa dönüştürüldü. Araç içine personel için duş, tuvalet ve konaklama odası konuldu. Güneş enerjisi hücreleriyle jel akülerini doldurabilen araçta 800 litre mazot, 2 bin 500 litre su deposu, jeneratör, termosifon, hidrofor, hazır paket pis su pompa istasyonu, LED tavan aydınlatmaları bulunuyor. Araç, enerji tüketimini Güneş enerjisi, şehir şebekesi ve jeneratör sırasıyla, akıllı olarak gerçekleştirecek şekilde dizayn edildi. Mobil mutfak, sabah servisinde 1200 kişilik çorba, öğlen ve akşam yemeklerinde yine 1200 kişilik sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip.

52 ARAÇ FİLODA

Çalışmalar kapsamında sosyal yardım işleri, temizlik işleri, fen işleri, park ve bahçeler, veterinerlik ile sağlık işleri müdürlüğünden toplam 52 araç da KAM araç filosuna dahil edildi. Araçların arasında yemek tırı, yemek tırı destek aracı, yemek pişirme ve dağıtım aracı, yemek, çorba ve ikram dağıtım aracı, çöp kamyonları, su tankerleri, vidanjör, ekskavatör, forklift ve yakıt tankeri de bulunuyor.

KAM çalışmaları kapsamında, olası bir afette hemen harekete geçilmesini sağlayarak yardım, arama ve kurtarma çalışmalarının hızla ve düzen içinde yapılmasını, can kaybı ile uğranan zararın en düşük seviyede tutulmasını sağlayacak Konak Afet Planı’nı da tamamlayarak Başkan Abdül Batur’a sunuldu. Batur’dan onay alan plana göre olası bir doğal afette Konak’ta üç ayrı koordinasyon merkezi oluşturulurken, üç ayrı bölgede de çadır kentler kurulacak. İlçedeki Gültepe Spor Kompleksi, Toros Pazaryeri ve Çınarlı Rekreasyon Alanı çadır kent alanları olacak.

2 BİN KİŞİLİK BARINMA İMKÂNI

Gültepe Spor Kompleksi’nde yaklaşık 500 kişinin barınabileceği 57 çadır; Toros Pazaryeri’ne yine 500 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip 70 çadır yerleştirilecek. Her iki alanda da tuvalet, duş, giyinme odaları, yemekhane alanları ve psiko-destek birimleri bulunacak. Toros çadır kentinde bir de mutfak yer alacak. Konak’ın üçüncü çadır kenti Çınarlı ReKreasyon Alanı’nda kurulacak. Alanda 600 kişilik 100 çadırın yanı sıra tuvalet, mutfak, yemekhane alanları, psiko-destek birimleri ile çocuk oyun parkları ve kapalı çocuk sinema alanı bulunacak. Çınarlı çadır kentinde çadır kapasitesi 200 çadıra kadar artırılabilecek. Konak Belediyesinin çadır kentleri yaklaşık 2 bin kişiye barınma imkânı sağlayacak.

ÜÇ BÖLGEYE KOORDİNASYON MERKEZİ

Konak Afet Planı’nda Toros, Beştepeler ve Çınarlı bölgeleri de koordinasyon merkezi kurulacak alanlar olarak belirlendi. Toros Sosyal Tesislerinde kurulacak yardım toplama ve koordinasyon merkezinin 950 metrekare depo stok alanı, 250 metrekare konferans ve toplantı salonu bulunacak. Merkezde tuvalet, soğuk dolaplar ve mutfak yer alacak. Beştepeler Yardım Toplama ve Koordinasyon Merkezinin 860 metrekare depo, 179 metrekare konferans ve 117 metrekare toplantı, sinema, tiyatro salonu olacak. Merkezde tuvalet, psiko-destek odaları, yemek alanları bulunacak. Çınarlı Koordinasyon Merkezi ise yeraltında 500 metrekarelik depo alanına sahip olacak. Merkezde açık hava depo çadırları kurma alanları bulunacak.

BELEDİYELERLE YARDIM HATTI

Ülke genelinde yaşanabilecek afet durumlarında AFAD’la koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacak KAM, Konak Belediyesinin “Afet Kardeşliği” protokolü imzaladığı Kadıköy ve Çankaya belediyeleriyle de öncelikli olarak yardım ve koordinasyon hattı oluşturacak.

BAŞKAN BATUR: ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

KAM’a giderek merkezi, timi ve tüm ekipmanları denetleyen Başkan Batur, 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan bölgeleri ziyaret ettiğini anımsatarak, doğal afetlerde zamanında yapılan, doğru müdahalenin can kurtardığına dikkat çekti. Batur, “Orada, ne yazık ki canımız yanarak bir kez daha gördük ki hızla, zamanında ve doğru yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla nice can kurtulabilirdi. Biz doğal afetin yanı sıra birçok canımızı da bu büyük eksiklik yüzünden kaybettik. Türkiye’nin, İzmir’in ve tabii ki ilçemiz Konak’ın deprem öncesinde alması gerekli önlemler olduğu gibi, bu afetlerin sonrasına dair olarak da kendini hazırlaması lazım. Biz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Konak’ta daha güvenli, daha yaşanabilir alanlar yaratmak için canla başla zaten çalışıyoruz. Olası bir afette neler yapacağımıza dair planımızı da hazırladık. Bu planla Konak’ta olası bir afet durumunda nasıl hızla organize olarak, arama kurtarma çalışmalarında canlarımızı kurtaracağımızı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza nasıl destek olacağımızı, yani afet sonrası yapılacak tüm çalışmaları a’dan z’ye planladık” diye konuştu. Konak için çok önemli olduğuna inandıkları bir çalışmayı tamamladıklarını vurgulayan Başkan Batur, “Tam profesyonel bir ekip yetiştirdik. KAM timimiz ve merkezimiz tüm ekipmanlarıyla hazır. Yaşanacak bir afette lojistiği sağlayacak depomuz mevcut. Çadır kentleri, koordinasyon merkezi kuracağımız alanları planımızla belirledik. İzmir’in deprem bölgesi olduğunu unutmadan olası bir afet durumu için yol haritamız çizdik” dedi.

“AFET KARDEŞLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK”

Konak Belediyesinin “Afet Kardeşliği” protokolü imzaladığı Kadıköy ve Çankaya belediyeleriyle öncelikli olarak yardım ve koordinasyon hattı oluşturacağını belirten Batur, sözlerini şöyle noktaladı:

“Yerel yönetimler deprem bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla dayanışmanın, kardeşliğin ne kadar önemli olduğu göstererek, büyük yaralar sardı. Olası afet durumunda belediyeler arasında kurulacak dayanışma ağına büyük önem veriyoruz. Konak da bu işbirliğine afet planıyla, özel eğitimli timiyle ve tüm ekipmanlarıyla tam olarak hazır. Afet kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, tüm gücümüzle yanlarında olacağız. Onların da tüm imkânlarıyla bizi destekleyeceklerinden eminiz.”