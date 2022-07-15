Konak’ın parkları vandalların hedefinde
Parklara saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bölge halkının nefes alabileceği, çocukların oynayabileceği alanlara büyük zarar veriyor.
Vandalların ilçedeki son hedefleri Birlik, Aydın Erten ve Kılıç Reis parkları oldu. Vandallar, Konak Belediyesi’nin Yenişehir Gıda Çarşısı’ndaki Birlik Parkı’na büyük zarar verdi. Projesi Mimar Harbi Hotan tarafından çizilen, TMMOB adına yaptırılan parkın güneş saati kullanılamaz hale getirildi. Mermerleri kırılan saatin kromları da çalındı. Saldırganlar, Aydın Erten Parkı’nda da basketbol sahasına zarar vererek, demirlerini çaldı, lambaları kullanılamaz hale getirdi. Kılıç Reis Parkı’nın ise mazgalları çalındı.
Konak’taki parklara sürekli zarar verildiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak’taki mevcut yapılaşma nedeniyle zaten yeşil alan bulmakta, park alanı oluşturmakta çok zorlanıyoruz. Biz çocuklarımız aileleriyle birlikte iyi vakit geçirsin, nefes alsın diye bulduğumuz her alanda park yaparken, olanlara da gözümüz gibi bakıp geliştirirken birileri çıkıp bu özene, bu emeğe, Konak’a, Konaklı hemşehrilerimize, çocuklarımıza büyük bir saygısızlık yapıyor. Halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarımıza yapılan bu saldırılar büyük bir kötülüktür, ayıptır” dedi.
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