Konaklı kadınlara önce eğitim sonra kanser taraması

Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:00

Güncelleme: 09.05.2024 - 15:00

Yurttaşların sağlıklı yaş almasını önemseyen Konak Belediyesi, kadınlarda yaygın olarak görülen meme ve rahim ağzı kanserine karşı başlattığı tarama seferberliğini aralıksız sürdürüyor. “Erken teşhis hayat kurtarır” sloganından hareketle Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile yürütülen iş birliği kapsamında ilçe sınırları içerisinde ikamet eden kadınlar, ücretsiz servislerle mamografi ve smear testi taramasına götürülüyor. Kadınlar taramaya götürülmeden önce ise semt merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim seminerleriyle bilgilendiriliyor. Erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan iş birliğinde son olarak Zeytinlik Semt Merkezi’nde eğitime katılan ve tarama yaptırmak isteyen 30 yaş üstü kadınlar, KETEM’e getirilerek mamografileri çekildi, ardından rahim ağzı kanseri için de smear testleri yapıldı. Taramaya katılan kadınlar, kendilerine sağlanan hizmetten dolayı Konak Belediyesi’ne teşekkür ederek tüm kadınlara hizmetten faydalanmalarını tavsiye etti.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Halk sağlığını önceleyen çalışma ve iş birliklerini arttırarak sürdüreceklerini ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kanserde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ücretsiz taramalarımıza katılarak erken teşhis konulan ve gördüğü tedavi sonucu yeniden sağlığına kavuşan kadınlar olduğunu öğrenmek bizlere ne kadar doğru bir iş yapıldığını gösteriyor. Konak Belediyesi olarak toplumcu belediyecilik anlayışıyla her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYITLAR SEMT MERKEZLERİNE

Konak Belediyesi’nin organize ettiği kanser taramasından özellikle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken kadınların yararlanması hedefleniyor. Bu amaçla ücretsiz olarak yapılan sağlık taramasına katılım için semt merkezlerine başvuran 30 yaş üstü tüm kadınlar belediyenin sağladığı ücretsiz servislerle tarama için KETEM’e getiriliyor. Konak’ta ikamet eden ve bu hizmetten yararlanmak isteyen tüm kadınlar semt merkezlerine başvurarak kayıt yaptırabilirler.