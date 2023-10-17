Konak’ta 100. yıl coşkusu tüm kente yayılacak

Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:48

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:48

İzmir’de Konak Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutlayacak. “Sonsuza Kadar Cumhuriyet, Sonsuza Kadar Atatürk” temasıyla hazırlanan 100. yıl kutlama ekinlikleri söyleşi, sergi, konser ve gösterilerle bayram coşkusunu tüm kente yayacak.

17 Ekim’de Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki “Küçük Kız ve Cumhuriyet” isimli çocuk tiyatrosuyla başlayan etkinlikler, 24 Ekim’de Milli Kütüphane’de düzenlenecek “Cumhuriyet Devrimleri ve Kazanımları” söyleşisiyle devam edecek. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ’un yöneteceği söyleşide Tarihçi Yazar Doç. Dr. M. Emin Elmacı konuşacak. “Küçük Kız ve Cumhuriyet” çocuk tiyatrosu, 24 Ekim’de Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde tekrar sahnelenecek. Kutlamalar kapsamına, “Kuvayi Milliye Destanı” isimli tiyatro oyunu Selahattin Akçiçek Gösteri Merkezi’nde 25 Ekim’de sahnelenirken, 26 Ekim günü “Kadınlar Cumhuriyet İçin Buluşuyor” isimli step, aerobik dans gösterisi Güzelyalı Denizatı Parkı’nda yapılacak.

ENGELSİZ VALS

26 Ekim’de Dominik Caddesi de anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet dinletisi ile Konak Belediyesi’nin zihinsel engelli çocukların gelişimine destek olmak için kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü’nden öğrencilerin Engelsiz Vals gösterisi, Cumhuriyet coşkusunu Dominik’ten tüm Konak’a yayacak. 26 Ekim’de Ali Çetinkaya Bulvarı ise “İzmir Aşkına” gösterisine sahne olacak.

Konak Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yaşı onuruna 27 Ekim’de Kadın Müzesi’nde “Atatürk’ün İzinde Çağdaş Türk Kadınları” sergisini açacak. Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın “Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar” isimli teatral gösterisi de 27 Ekim’de Selahattin Akçiçek Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde kurulan 100. Yıl Düşünce Duvarı ise 25-27 Ekim tarihleri arasında görülebilecek. 30 Ekim’de Güzelyalı Parkı’nda düzenlenecek “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Konseri” de İzmirlilere 100. yıl heyecanıyla dolu muhteşem bir gece yaşatacak. Konserde Konak Belediyesi Popüler Müzik Korosu, Şef Ferda Yılmaz yönetiminde dinleyicileriyle buluşacak.