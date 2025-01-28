Konak'ta 8 otel 19 pansiyon ruhsatı iptal edildi
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilçede yönetmeliklere uymayan 8 otel ile 19 pansiyonun ruhsatlarının iptal edildiğini duyurdu.
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciası sonrası gözler otel ve pansiyonların güvenliğine çevrilirken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, görev geldikten sonra 8 otel ile 19 pansiyonun ruhsatlarının iptal edildiğini duyurdu.
İlçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sürdürerek, yaptırımlar uygulamaya devam edildiğini aktaran başkan Mutlu, “Konak’ta güvensiz işletmelere geçit yok! Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız denetimler sonucunda; 3 otel ve 2 pansiyonun ruhsatını itfaiyenin sakıncalı raporlarına dayanarak iptal ettik. 4 otel ve 16 pansiyonun ruhsatını Turizm İşletme Belgesi eksikliği nedeniyle iptal ettik. 1 otel ve 1 pansiyonun ruhsatını ise imar aykırılığı nedeniyle iptal ettik. Vatandaşlarımızın güvenli bir şehirde yaşaması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Anne ve iki kızı ölü bulundu!