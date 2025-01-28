Konak'ta 8 otel 19 pansiyon ruhsatı iptal edildi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilçede yönetmeliklere uymayan 8 otel ile 19 pansiyonun ruhsatlarının iptal edildiğini duyurdu.

Konak'ta 8 otel 19 pansiyon ruhsatı iptal edildi
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:48

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciası sonrası gözler otel ve pansiyonların güvenliğine çevrilirken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, görev geldikten sonra 8 otel ile 19 pansiyonun ruhsatlarının iptal edildiğini duyurdu.

İlçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sürdürerek, yaptırımlar uygulamaya devam edildiğini aktaran başkan Mutlu, “Konak’ta güvensiz işletmelere geçit yok! Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız denetimler sonucunda; 3 otel ve 2 pansiyonun ruhsatını itfaiyenin sakıncalı raporlarına dayanarak iptal ettik. 4 otel ve 16 pansiyonun ruhsatını Turizm İşletme Belgesi eksikliği nedeniyle iptal ettik. 1 otel ve 1 pansiyonun ruhsatını ise imar aykırılığı nedeniyle iptal ettik. Vatandaşlarımızın güvenli bir şehirde yaşaması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.


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