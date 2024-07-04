Konak’ta emeklilerin için ‘Mutluluk Kahvesi’ hizmete girdi

Yayınlanma: 04.07.2024 - 15:57

Güncelleme: 04.07.2024 - 15:57

İzmir’de Konak Belediyesi’nin emekliler için ekonomik bir sosyalleşme ve kaliteli zaman geçirme mekanı olan “Mutluluk Kahvesi”nin açılışı gerçekleşti. Kemeraltı Abacıoğlu Han’daki açılışa Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Zeybek, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, Kentimiz İzmir Derneği Başkanı Uğur Yüce, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, DİSK Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Esma Minareci, CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Cihangir, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekilleri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve emekliler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

SEÇİM VAATLERİ TEKER TEKER GERÇEKLEŞİYOR

Sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden olan Mutluluk Kahvesi’nin açılış konuşmasını yapan Başkan Mutlu, seçim döneminde emeklilerin artık sokağa çıkıp sosyalleşemediklerini, bir çay, kahve bile içemediklerini söylediklerini ifade etti. Seçim vaatlerini teker teker yerine getirdiklerini belirten Başkan Mutlu şöyle konuştu: “Seçim vaatlerimizi teker teker yerine getiriyoruz. İlk yüz günümüzde yapmak istediklerimiz arasında özellikle iddialı olduğumuz bir iş vardı. Emekliler için bir lokal düşünmüştük ve bunun adına da Mutluluk Kahvesi dedik. Seçim döneminde emekliler, hayat pahalılığı sebebiyle evden çıkamaz olduklarını söylüyorlardı. 10 bin TL maaşa mahkum edilen emeklilerimiz artık sokağa çıkıp sosyalleşemediklerini, bir çay, kahve bile içemediklerini söylemişlerdi. Kentte olmak, kentli gibi yaşamak, kentin bir parçası olmak, bizim için mekanlarda oturmak, sohbet etmek, sosyalleşmek demek. Dolayısıyla belediyemizin bu mekanını da biz ağırlıklı olarak emeklilerimizin kullanacağı bir kafeye dönüştürelim istedik.”

UYGUN FİYATLAR

Çayın 5 TL, kahvenin 15 TL’ye içilebildiği, içindeki kitaplığıyla kahve ve kitap keyfini uygun fiyata sunan Mutluluk Kahvesi’nde emeklilerin bütçesini düşünerek uygun bir ücret politikası uyguladıklarını vurgulayan Başkan Mutlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Belediyenin diğer işlettiği yerlerin ötesinde bir ücret politikasıyla, burada gelip sabahtan akşama kadar vakit geçirebilecekleri, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Feyza Paker’in anısına açılan kitaplığından kitaplarını okuyabilecekleri, sohbet edebilecekleri, üst katta farklı atölyelerin gerçekleşeceği, yani emeklilerin sadece pasif bir şekilde çay, kahve içerek gününü geçirmeyeceği, aynı zamanda yeni uğraşılar öğrenebileceği, yeni hobiler edinebileceği ve farklı etkinliklerle kendilerini daha da zenginleştirip besleyebileceği bir yer olsun istedik.”

İŞLETMESİ BELEDİYE ŞİRKETİNDE

İşletmesini Konak Belediyesi’nin şirketi İZBEL’in üstlendiği Mutluluk Kahvesi’nin aynı zamanda Kemeraltı’nın canlılığına da katkı sunacağını söyleyen Başkan Mutlu, “İşletmesini belediye şirketimiz İZBEL üstlendi. Umuyorum burada hep birlikte çok güzel zaman geçiririz. Sizlerin de desteğiyle, Kemeraltı’nın yaşamasına, Kemeraltı’nın canlanmasına bir nebze bizim de katkımız olur. Bundan sonra daha sık burada buluşmak üzere mekanımız hayırlı olsun” dedi.