Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde engelsiz karne sevinci

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:36

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü, 2021-2022 eğitim yılına, yıl sonu gösterisi ile veda etti. Merkezin özel öğrencilerinin gösteriler sergilediği ve mini konser de verdiği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, vakıf yöneticileri ve üyeleri, Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Konak Engelsiz Yaşam Köyü kampüsünde düzenlenen programda konuşan Batur, yerel yönetimlerin, sivil toplumla birlikte hareket ederek sosyal projeleri hayata geçirmesinin önemine dikkat çekti. Batur, Konak Belediyesi ve EBKOV iş birliğiyle hayata geçen Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün aynı güzellikte ve her geçen gün gelişerek yoluna devam edeceğini söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZA HİZMET ETMENİN ONURUNU YAŞIYORUZ”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü başta olmak üzere sosyal projelerin önemine vurgu yaparak, "2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılının artık semeresini aldığımız gün. Hep birlikteyiz, bu coşkuyu sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyum. Yerel yönetim ve vakıf iş birliği ile burada, özellikle engelli bireylerimize, çocuklarımıza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. En önemli çalışma bence bu. Yerel yönetimler yol, su, kanal yapar. Bunları yerine getirmek zaten asli görevidir. Ama bu sosyal projeleri hayata geçirmek, asli görevin de önünde" diye konuştu.