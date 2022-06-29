Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde engelsiz karne sevinci
İzmir'de Konak Belediyesi tarafından engelli bireyler için oluşturulan Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim yılının bitimi etkinliklerle kutlandı. Özel çocukların konser ve gösterileri ile renklenen program, ailelere ve öğretmenlere gurur yaşattı. Öğrencilerin yıl sonu heyecanına ortak olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesinde, geleceğe hazırlanmasında elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü, 2021-2022 eğitim yılına, yıl sonu gösterisi ile veda etti. Merkezin özel öğrencilerinin gösteriler sergilediği ve mini konser de verdiği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, vakıf yöneticileri ve üyeleri, Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri katıldı.
Konak Engelsiz Yaşam Köyü kampüsünde düzenlenen programda konuşan Batur, yerel yönetimlerin, sivil toplumla birlikte hareket ederek sosyal projeleri hayata geçirmesinin önemine dikkat çekti. Batur, Konak Belediyesi ve EBKOV iş birliğiyle hayata geçen Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün aynı güzellikte ve her geçen gün gelişerek yoluna devam edeceğini söyledi.
“ÇOCUKLARIMIZA HİZMET ETMENİN ONURUNU YAŞIYORUZ”
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü başta olmak üzere sosyal projelerin önemine vurgu yaparak, "2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılının artık semeresini aldığımız gün. Hep birlikteyiz, bu coşkuyu sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyum. Yerel yönetim ve vakıf iş birliği ile burada, özellikle engelli bireylerimize, çocuklarımıza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. En önemli çalışma bence bu. Yerel yönetimler yol, su, kanal yapar. Bunları yerine getirmek zaten asli görevidir. Ama bu sosyal projeleri hayata geçirmek, asli görevin de önünde" diye konuştu.
Video Haberler
- Oğlu Murat Arkın'dan anlamlı mesaj
- CHP Ekonomi Masası heyetinden esnaf ziyareti
- FT, NATO toplantısının arka planını yazdı
- Kartal’da ilginç anlar
- TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi
- 'Bu karar, bir sermaye kontrolüdür'
- Otoyolda facia: 3 kişi hayatını kaybetti
- 'Kadayıfçı Olcay' cinayetinde yeni gelişme
- İstenen ceza belli oldu
- 'Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok'
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- Enflasyonda en kötüsü mü geliyor?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi